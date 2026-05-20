Kicillof creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento y designó a Ariel Sujarchuk como presidente

El organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que conduce Augusto Costa y tendrá como objetivo articular políticas para el desarrollo tecnológico, la innovación y el empleo calificado en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador Axel Kicillof oficializó la creación del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un organismo que tendrá la función de articular políticas vinculadas al desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de empleo calificado en la provincia de Buenos Aires.

La nueva estructura funcionará dentro del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, encabezado por Augusto Costa, y será presidida por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

La iniciativa apunta a consolidar a Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y continental mediante la articulación entre el sector público, privado, académico y científico.

Junto a Sujarchuk también participarán la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi, y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero. Además, en los próximos días se oficializará el resto de los integrantes del organismo, que serán designados entre representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), cámaras empresariales, asociaciones y polos tecnológicos vinculados al sector.

Según se informó, todos los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones “ad honorem”.

El COPEC tendrá entre sus objetivos asesorar, fortalecer y generar herramientas para el crecimiento del ecosistema de la economía del conocimiento. También buscará impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y la inclusión laboral de calidad.

Entre las metas planteadas figuran la producción de diagnósticos e investigaciones, la elaboración de recomendaciones para empresas, startups y clusters tecnológicos, el relevamiento de capacidades locales y la promoción de habilidades digitales y empleo calificado.

Además, el organismo prevé la creación de un Observatorio Provincial que permita generar información basada en datos para el diseño de políticas públicas y la promoción de exportaciones vinculadas al sector.

Dentro de su esquema de funcionamiento también se contempla la conformación de mesas sectoriales especializadas en áreas consideradas estratégicas, entre ellas software, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial y producción audiovisual.