Docentes de San Andrés firmaron un duro pronunciamiento por fondos educativos tras el paso de Milei por el campus de San Fernando

Más de un centenar de profesores, investigadores y ex autoridades de la institución privada emitieron un comunicado en defensa del sistema público y científico tras la disertación a puertas cerradas del mandatario.

La disertación del presidente Javier Milei en la Universidad de San Andrés (UDESA), ubicada en el partido de San Fernando, generó una inmediata reacción interna en la comunidad académica. A través de un comunicado público, un nutrido grupo de profesores, investigadores y ex autoridades de esa casa de estudios manifestó su preocupación por la situación presupuestaria de la educación superior y respaldó firmemente al sistema científico y universitario estatal.

El mandatario arribó al campus de Zona Norte para ofrecer una charla económica de carácter cerrado a la prensa, en el marco de la reanudación de su agenda en foros académicos. El evento coincidió, además, con un escenario de tensiones internas dentro del gabinete nacional y sus colaboradores más cercanos.

“Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación”, sostuvieron los académicos de forma directa en el texto difundido.

La postura adoptada por los profesionales expone el debate abierto en torno a los recursos destinados a las partidas de educación y ciencia. En ese sentido, los firmantes remarcaron que la interacción entre los diferentes ámbitos académicos requiere de bases sólidas compartidas, más allá del carácter público o privado de cada entidad.

“El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión”, puntualizaron en el manifiesto.

La declaración cuenta con el aval de reconocidos especialistas, directores de departamentos y ex rectores del establecimiento. Entre las firmas destacadas de la nómina se encuentran las de Diego Reynoso, Diego Golombek, Axel Rivas, Roberto Bouzas y Walter Sosa Escudero, entre otros profesionales de diversas disciplinas. Con este reclamo, la discusión en torno al presupuesto para el sector de ciencia y técnica sumó un nuevo posicionamiento desde el ámbito académico privado local.