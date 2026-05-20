Desalojo y tensión en la General Paz: la policía avanzó con gas pimienta contra una protesta del INTI y pymes en San Martín

Empleados estatales y del polo industrial de San Martín marcharon en defensa de los puestos de trabajo. La Infantería de la Ciudad desalojó la colectora con empujones y sustancias químicas, mientras el ministro Gabriel Katopodis intervino para apaciguar el operativo.

Una movilización convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y representantes de pequeñas y medianas empresas en defensa del empleo derivó en momentos de extrema tensión sobre la colectora de la avenida General Paz, a la altura de la avenida San Martín, luego de que las fuerzas de seguridad desplegaran un severo operativo para desalojar la calzada.

El reclamo, que concentró a unos 200 trabajadores pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), buscaba visibilizar la crisis que atraviesa el sector productivo en el partido de General San Martín. Sin embargo, la jornada se complejizó cuando el cordón de Infantería de la Policía de la Ciudad avanzó sobre los manifestantes para impedir que se interrumpiera la traza vial.

El avance de los efectivos policiales, equipados con cascos y escudos, se ejecutó mediante empujones y la utilización de gas pimienta contra quienes se encontraban protestando de forma pacífica en el puente 25 de Mayo. Testigos presenciales denunciaron el carácter desmedido de la intervención oficial, señalando que el accionar de la Infantería generó un escenario de violencia y forcejeos que terminó con dos uniformados con lesiones en el rostro en medio de los disturbios.

Ante el recrudecimiento de la acción policial, el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente local Fernando Moreira, se hicieron presentes en la primera línea de la manifestación. El funcionario bonaerense intercedió de manera directa e intentó frenar el avance de las directivas policiales contra las columnas de trabajadores, buscando apaciguar los ánimos y garantizar la integridad de los manifestantes de Zona Norte.

La protesta estuvo encabezada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y el dirigente Óscar de Isasi, quienes acompañaron la colocación de una gran bandera con la leyenda “Milei, ya fundiste a 25 mil pymes”, para visibilizar el impacto de las políticas de ajuste en el entramado productivo.

Para argumentar la gravedad de la situación territorial, desde las organizaciones basaron el reclamo en las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las cifras oficiales marcan el cierre sostenido de empresas durante 17 meses consecutivos entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, provocando la pérdida de más de 300.000 empleos registrados a nivel nacional, con caídas severas del 15,7% en transporte, 12% en el sector inmobiliario y 9,6% en la construcción. Tras la mediación y el repliegue de las columnas hacia las veredas, el tránsito fue restablecido bajo una fuerte custodia de las fuerzas de seguridad de la Ciudad.