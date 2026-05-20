Cómo funciona Tigre Sirve, el sistema digital del Municipio para canalizar reclamos y consultas de los vecinos

La plataforma digital del gobierno local permite gestionar solicitudes de alumbrado, saneamiento y arbolado desde dispositivos móviles. A través de la carga virtual, los usuarios reciben notificaciones automáticas y pueden realizar el seguimiento del trámite.

La gestión de servicios públicos y la atención a la comunidad transitan un proceso de digitalización en el ámbito local. A través de la plataforma virtual “Tigre Sirve”, el Municipio de Tigre mantiene activo un sistema centralizado que tiene como objetivo resolver consultas, recibir opiniones y dar respuesta a los diversos reclamos efectuados por los habitantes del distrito.

El canal digital opera como un puente directo entre la demanda de la comunidad y las cuadrillas o dependencias técnicas encargadas de la resolución en la vía pública. Mediante este soporte, los usuarios disponen de la posibilidad de efectuar un seguimiento riguroso y en tiempo real sobre el estado de sus trámites.

La principal innovación de la herramienta radica en su modernización técnica, dado que el nuevo sistema incorporó Inteligencia Artificial para clasificar automáticamente cada pedido recibido. Esta tecnología busca optimizar los tiempos de respuesta de las cuadrillas y perfeccionar la organización del trabajo interno en las diferentes áreas comunales.

En cuanto al alcance de las prestaciones, los ciudadanos pueden reportar inconvenientes vinculados al saneamiento urbano, fallas en el alumbrado público, solicitudes de poda o arbolado, reparaciones de pavimento e inspecciones generales, entre otros rubros. Asimismo, el entorno digital está habilitado para recepcionar propuestas vecinales y coordinar el contacto con aquellos interesados en participar de consultas públicas sobre temáticas de interés comunitario.

Más allá del beneficio directo para el usuario, los datos recolectados de forma digital actúan como un insumo estratégico para la administración local. El flujo informativo derivado de “Tigre Sirve” permite confeccionar informes estadísticos, métricas de rendimiento y mapas de calor, elementos esenciales que utiliza el gobierno municipal para la planificación urbana, la optimización de los recursos públicos y la toma de decisiones metodológicas.

Para interactuar con la plataforma, la comuna estableció vías de comunicación diversificadas. El acceso principal se realiza mediante el sitio web serve.tigre.gob.ar. En paralelo, se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita 0800-122-TIGRE (84473), cuyo esquema de atención al público rige de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00.

Finalmente, las opciones de conectividad sumaron asistencia a través de la línea de WhatsApp +54 9 11 7601-1378, la dirección de correo electrónico sirve@tigre.gob.ar y la cuenta oficial en la red social X / Twitter @TSirve.