Vicente López lanzó un nuevo Portal de Trámites digital para agilizar las gestiones municipales desde el celular

La intendenta Soledad Martínez presentó la plataforma renovada por el equipo de Gobierno Digital. El desarrollo incluyó pruebas y aportes de la comunidad para simplificar el acceso a los servicios públicos locales.

El Municipio de Vicente López puso en funcionamiento una plataforma renovada para la realización de gestiones locales a distancia. Se trata del nuevo Portal de Trámites, una herramienta digital que unifica el acceso a las solicitudes y servicios comunales, diseñada específicamente para optimizar la navegación a través de dispositivos móviles.

La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de la intendenta Soledad Martínez, quien remarcó el cambio de enfoque en la accesibilidad del sistema. Según explicó la jefa comunal, el sitio web concentra toda la información de las gestiones vigentes bajo un formato simplificado que busca evitar el traslado presencial de los ciudadanos a las dependencias oficiales.

“Tenemos un nuevo portal de trámites en Vicente López. Es un portal que concentra toda la información sobre los trámites y solicitudes que podés hacer. Mucho más accesible, más fácil de usar y amigable con el celular, como necesitamos ahora”, detalló la mandataria municipal respecto al despliegue técnico alcanzado.

La reestructuración de la ventanilla virtual se basó en una metodología de diseño participativo. El equipo de Gobierno Digital de la Municipalidad coordinó mesas de trabajo y testeos directos con residentes del partido, quienes aportaron sugerencias y comentarios durante las fases de diagnóstico preliminar, diseño de la interfaz y validación final previa al estreno público.

“Lo más interesante de este nuevo portal es que lo hicimos junto con los vecinos. Muchísimos vecinos se comprometieron en este proceso, nos hicieron comentarios y aportes, y lo probamos junto con ellos. El resultado es un trabajo colaborativo entre el equipo de Gobierno Digital de la Municipalidad y los vecinos. Es un portal mucho más útil, y trabajamos todos los días para eso: para hacerles la vida mucho más fácil”, manifestó Soledad Martínez.

A nivel operativo, la plataforma incorpora un motor de búsqueda de mayor precisión y un esquema de lenguaje directo que prescinde de tecnicismos burocráticos. La meta fijada por la administración local apunta a consolidar un canal de atención disponible las 24 horas, permitiendo la consulta de requisitos y el seguimiento de expedientes de manera remota.