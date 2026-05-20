Robaron un auto en Don Torcuato y lo recuperaron tras un operativo del COT

La denuncia realizada por un vecino a través de un Tótem de Seguridad Inteligente permitió activar un seguimiento por cámaras de vigilancia y coordinar un operativo conjunto entre agentes municipales y la Policía bonaerense.

La denuncia realizada por un vecino a través de un Tótem de Seguridad Inteligente permitió activar un seguimiento por cámaras de vigilancia y coordinar un operativo conjunto entre agentes municipales y la Policía bonaerense.

El sistema de monitoreo urbano del Municipio de Tigre permitió recuperar un automóvil que había sido sustraído en Don Torcuato y detener a un sospechoso que quedó a disposición de la Justicia tras un operativo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La intervención comenzó luego de que un vecino utilizara un Tótem de Seguridad Inteligente (TSI) para advertir que su vehículo ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado. A partir de ese aviso, los operadores municipales iniciaron la búsqueda del rodado mediante las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Según informaron las autoridades, el seguimiento permitió detectar el desplazamiento del automóvil por las calles Belgrano y San Martín, en dirección a la Ruta 202. Con esos datos, móviles del COT y efectivos policiales se dirigieron hacia la zona para interceptar el recorrido.

Minutos después, los agentes localizaron al sospechoso, que habría descendido del vehículo e intentado continuar la fuga a pie. El hombre fue aprehendido en el lugar y posteriormente puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Desde el Municipio recordaron que los Tótems de Seguridad Inteligente forman parte de la infraestructura de seguridad instalada en plazas y distintos sectores del distrito. Los dispositivos permiten a los vecinos establecer contacto inmediato con el COT ante emergencias o situaciones delictivas.

Video de la detención