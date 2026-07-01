San Isidro: detuvieron a tres sospechosos con cocaína, marihuana y un arma

Un patrullaje preventivo de la Patrulla Municipal de San Isidro permitió interceptar un vehículo cuyos ocupantes intentaron escapar. Durante el procedimiento se secuestraron cocaína, marihuana, un arma de fuego, municiones y otros elementos que serían utilizados para la comercialización de estupefacientes.

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo de la Patrulla Municipal de San Isidro en Beccar, donde los agentes secuestraron cocaína, marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros, municiones y distintos elementos que la investigación vincula con la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se inició durante un patrullaje preventivo realizado alrededor de las 3:52 de la madrugada en la esquina de Udaondo y América. Allí, los oficiales advirtieron la presencia de un Renault Sandero detenido en actitud sospechosa.

Según informaron fuentes del Municipio, al notar la llegada del móvil de seguridad, el conductor intentó poner el vehículo en marcha para escapar. Sin embargo, los agentes bloquearon rápidamente el paso ubicando el patrullero delante del automóvil e impidieron la fuga.

Mientras se desarrollaba la intervención, los efectivos observaron desde el exterior que uno de los ocupantes intentaba ocultar varios bultos debajo del asiento del acompañante. Minutos después, con el apoyo de otra unidad coordinada por el Centro de Operaciones Municipal (COM), los tres ocupantes fueron obligados a descender del vehículo para realizar un control preventivo.

Durante el cacheo, los agentes hallaron que uno de los sospechosos llevaba en la cintura una pistola Taurus calibre 9 milímetros, cargada con nueve municiones. Ante ese hallazgo se convocó a dos testigos civiles para continuar con el procedimiento.

La requisa permitió secuestrar dos mochilas que contenían una caja casi completa de municiones calibre 9 milímetros, un bloque de 64 gramos de clorhidrato de cocaína, cuchillos y juegos de llaves. En la segunda mochila encontraron 74 gramos de marihuana distribuidos en bolsas tipo ziploc, tres blísteres de clonazepam y una balanza de precisión digital, elemento que, de acuerdo con la investigación, sería utilizado para el fraccionamiento de la droga.

Además, dentro del vehículo fueron encontrados envoltorios con cocaína y marihuana ya fraccionadas, binoculares, otros dos cuchillos, un destornillador de punta larga y una púa metálica.

Los tres hombres fueron trasladados junto con los elementos secuestrados a la Comisaría 5ª de San Isidro. La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 1 de San Isidro, encabezada por la Dra. Chaieb, que dispuso la aprehensión del principal imputado y notificó las actuaciones al resto de los involucrados.

La causa fue caratulada como "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y portación de arma de guerra". También fueron secuestrados el automóvil y tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes, mientras se aguardan los resultados de los análisis químicos sobre la droga incautada.

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