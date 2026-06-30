Choque entre colectivos en San Martín: investigan si una distracción con el celular provocó el accidente

Un colectivo de la línea 78 impactó contra otro de la línea 87 detenido en un semáforo y lo empujó contra un automóvil. El siniestro dejó varios heridos y la Justicia investiga si la conductora circulaba distraída por el uso del teléfono celular.

Un colectivo de la línea 78 impactó contra otro de la línea 87 detenido en un semáforo y lo empujó contra un automóvil. El siniestro dejó varios heridos y la Justicia investiga si la conductora circulaba distraída por el uso del teléfono celular.

Un violento choque entre dos colectivos y un automóvil ocurrido este lunes por la tarde en San Martín dejó varios pasajeros heridos y quedó registrado por una cámara de seguridad. La investigación intenta determinar las causas del siniestro, mientras algunos testigos sostienen que la conductora del colectivo de la línea 78 habría estado utilizando su teléfono celular al momento del impacto.

El accidente ocurrió pocos minutos antes de las 17 en la intersección de San Lorenzo y Adelina Hue. Según las imágenes captadas por una cámara privada, un interno de la línea 87 permanecía detenido ante un semáforo en rojo cuando fue embestido desde atrás por una unidad de la línea 78.

La fuerza del impacto hizo que el colectivo de la línea 87 avanzara varios metros y terminara chocando contra un automóvil que se encontraba delante. El video también muestra que un motociclista que circulaba junto al colectivo logró detenerse a tiempo y evitó quedar involucrado en el siniestro.

Como consecuencia del choque, varios pasajeros de ambas unidades sufrieron golpes, lesiones y crisis nerviosas. Personal del Servicio de Emergencias Médicas del Municipio de San Martín, junto con ambulancias privadas, asistió a las víctimas en el lugar.

Algunos de los heridos fueron trasladados a los hospitales Belgrano, Eva Perón y Thompson, en San Martín, mientras que otros fueron derivados al hospital Bocalandro, en Tres de Febrero. De acuerdo con la información disponible, ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Del operativo también participaron efectivos de la Policía, Defensa Civil y Bomberos, quienes trabajaron para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.

Investigan las causas del choque

Las circunstancias que originaron el accidente continúan bajo investigación. No obstante, las imágenes de la cámara muestran que el colectivo de la línea 78 impactó directamente contra la parte trasera de la unidad detenida.

Además, pasajeros que viajaban en el colectivo que provocó la colisión aseguraron que la conductora manejaba utilizando su teléfono celular. Esa versión forma parte de los testimonios incorporados a la investigación, aunque por el momento no fue confirmada oficialmente y también se analiza la posibilidad de que haya existido una falla mecánica en la unidad.