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Una ex campeona mundial vuelve al ring en Malvinas Argentinas con entrada libre

Una ex campeona mundial vuelve al ring en Malvinas Argentinas con entrada libre
La jornada se realizará el sábado 4 de julio en el Club Deportivo El Cruce y reunirá combates profesionales, peleas de exhibición y la presencia de la ex campeona mundial Leonela Yúdica.

Malvinas Argentinas volverá a ser escenario de una jornada dedicada al boxeo con una velada abierta al público que se realizará el sábado 4 de julio, desde las 19 horas, en el Club Deportivo El Cruce, ubicado sobre la avenida del Sesquicentenario 270, en Los Polvorines.


La cartelera tendrá como principal atractivo el combate de la categoría Súper Mosca, en el que Mía Soledad Nievas enfrentará a Leonela Yúdica, ex campeona mundial, en una pelea pactada a seis rounds.


Además del combate estelar, la programación incluirá enfrentamientos en las categorías Súper Pluma, Welter, Súper Gallo y Ligero, con la participación de boxeadores y boxeadoras que integrarán el resto de la velada.


Exhibiciones para jóvenes boxeadores


La actividad también contará con peleas de exhibición, una propuesta destinada a que jóvenes deportistas puedan sumar experiencia sobre el ring y mostrar su crecimiento deportivo ante el público.


De acuerdo con lo informado por el Municipio, la iniciativa apunta a promover el desarrollo del boxeo y acompañar la formación de atletas locales y de la región.


La velada será con entrada libre y gratuita y estará abierta a toda la comunidad. Desde el Municipio señalaron que este tipo de actividades forma parte de las propuestas impulsadas para fomentar el deporte y generar espacios de encuentro para las familias de Malvinas Argentinas.

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