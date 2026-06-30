Ruta Provincial 1003: avanza la obra de ampliación con doble calzada entre Merlo y Morón

La intervención contempla la construcción de una doble calzada y colectoras, además de nuevas obras de seguridad vial, iluminación, semáforos y mejoras para el transporte público en un corredor clave del oeste bonaerense.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires avanza con la obra de ampliación de la Ruta Provincial 1003, una intervención que se desarrolla en los partidos de Merlo y Morón y que busca mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial sobre uno de los principales corredores del oeste del conurbano.

Los trabajos contemplan la construcción de una doble calzada y de colectoras, además de una serie de obras complementarias destinadas a ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a conductores, peatones y usuarios del transporte público.

Entre las tareas previstas se encuentran la instalación de señalización vertical, la demarcación horizontal, un nuevo sistema de iluminación y la incorporación de cruces semaforizados para vehículos y peatones.

La intervención también incluye la implementación de ordenadores de tránsito en intersecciones, la construcción de dársenas para el transporte público y la colocación de refugios para pasajeros, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de espera de quienes utilizan colectivos.

El administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, destacó el impacto que tendrá la obra para quienes transitan diariamente por el corredor. "Los beneficios para los usuarios que transitan por este corredor son muchísimos, ya que la seguridad vial aumenta considerablemente por la iluminación, la señalización y la cartelería", afirmó.

Además, agregó: "Para Vialidad es un orgullo poder dar continuidad a este tipo de intervenciones, que son de gran magnitud e impactan positivamente en la vida de las y los bonaerenses".

La obra forma parte del Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, que se ejecuta mediante el Préstamo BID Nº 5418/OC-AR.