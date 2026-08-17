Tigre fue sancionado por Conmebol por la bandera de Malvinas en la Copa Sudamericana

La sanción corresponde al festejo posterior al triunfo 3-0 frente a Nacional en Montevideo. El organismo consideró que el club infringió una norma que restringe determinados mensajes durante sus competencias.

Tigre deberá pagar una multa de US$15.000 impuesta por la Conmebol por la exhibición de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos posteriores al triunfo frente a Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana.

La decisión fue adoptada por el Juez Único de la Comisión Disciplinaria de la Confederación y quedó formalizada en una resolución publicada el 6 de agosto. Además de la sanción económica, el organismo realizó una advertencia al club ante una eventual reincidencia.

El expediente se originó por lo ocurrido el 21 de julio en el Gran Parque Central de Montevideo. Esa noche, el equipo dirigido por el Matador se impuso 3-0 con goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

Qué norma utilizó Conmebol para sancionar al Matador

La resolución señala que Tigre incurrió en una infracción al artículo 5.8.3 del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026.

La disposición regula la exhibición y utilización de mensajes durante los partidos organizados por Conmebol y establece restricciones para expresiones de carácter político, religioso, comercial, conmemorativo o de homenaje cuando no cuentan con autorización previa.

Por esa infracción, el club recibió una multa de 15 mil dólares.

La resolución también advierte que una nueva conducta de características similares podría generar otras sanciones disciplinarias para la institución.

La bandera apareció después del 3-0 ante Nacional

La bandera fue exhibida una vez terminado el partido, cuando los futbolistas de Tigre se acercaron al sector donde estaban ubicados sus hinchas para celebrar la victoria.

En ese momento, los jugadores desplegaron la bandera de Malvinas y se sumaron a los festejos de la parcialidad argentina. También se escuchó el tradicional canto “el que no salta es un inglés”.

El episodio se produjo después de una noche particular en el estadio uruguayo. Antes del encuentro, por los altavoces del Gran Parque Central había sonado “Superestrella”, de la cantante española Aitana, una canción vinculada a los festejos de España tras su consagración en el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina.

La sanción de Conmebol quedó así vinculada específicamente a la exhibición de la bandera durante la celebración posterior al partido.