Red SUBE: el cambio que encareció hasta $15 mil por mes el viaje de trabajadores del Conurbano

El cambio afecta a quienes llegan a la Ciudad en tren y continúan el recorrido en subte: el segundo viaje dejó de tener el descuento del 50%. El aumento mensual calculado alcanza el 14,1%.

El cambio aplicado a la Red SUBE para las combinaciones entre tren y subte elevó el costo mensual del transporte para los trabajadores del Conurbano bonaerense que necesitan llegar a la Ciudad de Buenos Aires para trabajar. De acuerdo con una simulación sobre distintos recorridos, la diferencia puede alcanzar los $14.856,2 por mes, un incremento del 14,1%.

La modificación comenzó a regir en agosto y afecta especialmente a quienes utilizan el tren como primer medio de transporte y el subte como segundo. Hasta julio, ese segundo tramo tenía una bonificación del 50% cuando la combinación se realizaba dentro del período previsto por la Red SUBE.

Con el nuevo esquema, esa integración dejó de contemplarse: después de pagar el boleto ferroviario, el pasajero debe abonar la tarifa completa del subte.

El cambio afecta a quienes llegan en tren y siguen en subte

La modificación alcanza a pasajeros que ingresan a la Ciudad a través de distintos ramales metropolitanos, entre ellos Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza.

El impacto se suma a la actualización de las tarifas del transporte público. Desde agosto, el boleto general del subte con SUBE registrada pasó a costar $1.684 para quienes realizan entre uno y 20 viajes mensuales.

Para quienes viven en el Conurbano y tienen que combinar distintos medios para llegar a su trabajo, la pérdida del descuento se transforma así en un costo adicional que se acumula durante todo el mes.

Cuánto representa el aumento para un trabajador

El cálculo toma como referencia recorridos que combinan un colectivo local, el tren y finalmente el subte para completar el trayecto hasta el lugar de trabajo en CABA.

La comparación entre el esquema anterior y el vigente arroja una diferencia de $14.856,2 mensuales, equivalente a un aumento del 14,1% en el gasto de transporte para el trabajador contemplado en la simulación.

El análisis toma como criterio recorridos que permitan reducir los tiempos de traslado, bajo la premisa de que una persona que debe viajar diariamente por motivos laborales no debería sumar horas adicionales de viaje para compensar el mayor costo.

En algunos casos, el gasto mensual en transporte puede superar los $130.000, de acuerdo con los recorridos considerados.

La modificación de la Red SUBE se produce así sobre un esquema de movilidad que utilizan diariamente trabajadores que viven en el Conurbano y se trasladan hacia la Ciudad mediante la combinación de colectivos, trenes y subte.