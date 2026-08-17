Día de las Infancias: Marinucci compartió una jornada con familias de Morón Sur

El ministro de Transporte bonaerense y candidato a intendente de Morón en 2027 participó de una actividad del Frente Renovador que incluyó juegos, regalos y sorteos para las familias del barrio.

El Día de las Infancias reunió a cientos de niños, niñas y familias de Morón Sur en una jornada recreativa organizada por el Frente Renovador, de la que participó el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci, quien además es candidato a intendente de Morón para 2027.

La actividad se desarrolló durante toda la tarde y tuvo como protagonistas a las familias del barrio, con distintas propuestas recreativas y regalos para los chicos y chicas que participaron.

La jornada fue organizada por la concejal del Frente Renovador Lorena Acevedo y contó también con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Sibila Botti, referentes territoriales del espacio y el consejero escolar Martín Lucero.

Juegos, regalos y sorteos para las familias

El encuentro incluyó inflables, metegol, juegos de destreza, espacios para dibujar y pintar y maquillaje artístico. Además, los chicos y chicas recibieron juguetes y se realizaron sorteos de bicicletas.

Durante la jornada, Marinucci destacó el carácter familiar del encuentro y vinculó la actividad con su propuesta política para Morón.

“Estos encuentros son una oportunidad para compartir con las familias de Morón y, sobre todo, para que nuestros chicos y chicas puedan disfrutar, jugar y encontrarse. Queremos un Morón que vuelva a poner a las familias, a los barrios y a nuestros pibes en el centro”, sostuvo.

La actividad forma parte de las acciones territoriales que Martín Marinucci y el Frente Renovador desarrollan en distintos puntos de Morón, con presencia en los barrios y contacto con vecinos.

Al cierre de la jornada, el ministro bonaerense planteó la continuidad de ese trabajo territorial con vistas a los próximos años.

“Tenemos un enorme compromiso con Morón. Queremos estar cerca, escuchar y construir desde cada barrio la ciudad que queremos para los próximos años”, concluyó Marinucci.