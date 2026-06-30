Carlos Bianco defendió la gestión bonaerense, cuestionó a Milei y habló de Santilli y la interna del peronismo

El ministro de Gobierno bonaerense aseguró que la producción, la industria y la construcción estaban en mejores condiciones durante el último año de Alberto Fernández. También cuestionó la gestión de Javier Milei, habló de Diego Santilli y rechazó que exista una ofensiva política contra Axel Kicillof.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que la situación productiva del país era mejor durante el último año de la gestión de Alberto Fernández que bajo la administración de Javier Milei. En una entrevista también cuestionó los recortes nacionales sobre la provincia, se mostró escéptico ante la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y negó que exista una disputa política entre La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof.

Durante una entrevista, Bianco diferenció la evolución de la inflación del desempeño de la economía real y defendió el nivel de actividad registrado en 2023.

"La inflación, okey. En términos productivos estábamos mejor que ahora", afirmó. Ante la consulta de si consideraba que la economía actual es peor que la del último año del gobierno del Frente de Todos respondió: "Por supuesto, por supuesto, por supuesto".

El funcionario reconoció que la inflación era superior durante la gestión anterior, aunque sostuvo que los principales sectores generadores de empleo mostraban un mejor desempeño.

"¿Había más inflación? Claro, es un dato de la realidad. Ahora, ¿la situación productiva era peor o mejor que ahora? Era mejor. Claramente, la industria estaba mucho mejor, la construcción estaba mucho mejor, el comercio estaba mucho mejor, que son los sectores que le dan empleo al cincuenta por ciento de los argentinos", aseguró.

Además, sostuvo que el panorama actual representa "una catástrofe productiva" y ejemplificó la caída del consumo al señalar: "El otro día vi un empresario que decía: 'Era un desastre porque la gente compraba muchos electrodomésticos'. Bueno, ahora no compra ninguno".

Reclamos por los recursos para la provincia

Bianco también abordó el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires y explicó que el paro responde a reclamos salariales, hechos de violencia en establecimientos educativos y pedidos vinculados con el financiamiento nacional.

Según indicó, el Gobierno bonaerense mantuvo negociaciones paritarias durante todo este tiempo, aunque sostuvo que la caída de la actividad económica redujo la recaudación provincial.

En ese contexto, cuestionó los recortes aplicados por el Gobierno nacional.

"Lo que le planteé al nuevo jefe de Gabinete fueron los recortes de 17,8 billones de pesos que ha hecho el Gobierno nacional en distintos programas y en obra pública sobre la provincia de Buenos Aires", afirmó.

Qué dijo sobre Diego Santilli

Respecto de la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, Bianco contó que le envió un mensaje para felicitarlo y solicitar una reunión con el objetivo de plantearle las necesidades de la provincia y reclamar por más de mil obras públicas paralizadas.

Sin embargo, admitió que no tiene expectativas de que se abra un canal de diálogo.

"Te voy a ser sincero, no", respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de una nueva relación institucional. Luego agregó: "Ya le he escrito varias veces para pedirle reuniones, le he mandado notas formales por mesa de entradas y ni siquiera se dignó a contestar. O sea que no es verdad que tiene capacidad de diálogo, ni de escucha, ni de gestión".

La interna del peronismo y las reelecciones

Consultado sobre las diferencias dentro del peronismo bonaerense, Bianco evitó profundizar la discusión y aseguró que la prioridad del oficialismo provincial continúa siendo enfrentar las políticas del Gobierno nacional.

"Nuestro único adversario es Milei. Todo el resto es folclórico", expresó.

También descartó que el paro docente estuviera relacionado con una disputa política contra Axel Kicillof.

"No considero que esto tenga que ver con alguna situación política en contra del gobernador. No es así", sostuvo.

En relación con el espacio Derecho al Futuro, impulsado por el gobernador, explicó que trabaja en la elaboración de propuestas y en recorridas por distintos municipios.

"Cada uno tiene que hacer su camino propio. Nosotros hemos tomado una definición: no atacar, no agredir a ninguno de los otros sectores del campo popular, del peronismo", afirmó.

En el cierre de la entrevista defendió la continuidad de las PASO como mecanismo para resolver las diferencias internas y respaldó las reelecciones indefinidas de los intendentes.

"Tiene que ser el pueblo el que define quién lo gobierna", sostuvo, al tiempo que consideró que "toda limitación de mandatos es proscriptiva".