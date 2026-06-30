Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy por los 16avos de final

La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en Atlanta. Mientras tanto, la fase eliminatoria continúa con una serie de cruces que definirán a los clasificados a los octavos de final.

La Selección argentina ya tiene confirmado su próximo desafío en el Mundial 2026. Después de finalizar como líder del Grupo J, el equipo nacional enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de avanzar a los octavos de final.

El encuentro será uno de los cuatro que cerrarán la etapa de 16avos de final, una instancia que comenzó el domingo y se extenderá hasta el viernes con un total de 16 partidos.

Antes del compromiso de Argentina, la fase eliminatoria ya dejó algunos resultados destacados. Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica, mientras que Brasil superó 2-1 a Japón. Además, Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas al eliminar por penales a Alemania, y Marruecos también avanzó desde los doce pasos tras vencer a Países Bajos.

La actividad continuará este martes con tres encuentros: Costa de Marfil enfrentará a Noruega desde las 14:00 en Dallas, Francia jugará ante Suecia a las 18:00 en Nueva Jersey y la jornada se cerrará con México frente a Ecuador a las 22:00 en el Estadio Azteca.

El miércoles será el turno de Inglaterra contra República Democrática del Congo (13:00), Bélgica frente a Senegal (17:00) y Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina (21:00).

La programación seguirá el jueves con los cruces entre España y Austria (16:00), además de Portugal frente a Croacia (20:00). Ya en la madrugada del viernes, Suiza jugará con Argelia desde las 00:00.

La última jornada de los 16avos incluirá cuatro partidos. Australia abrirá el día frente a Egipto a las 15:00, luego será el turno de Argentina ante Cabo Verde a las 19:00 y, finalmente, Colombia se medirá con Ghana desde las 22:30.

Cronograma de los 16avos de final

Martes 30 de junio



Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00



Francia vs. Suecia – 18:00



México vs. Ecuador – 22:00



Miércoles 1 de julio



Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00



Bélgica vs. Senegal – 17:00



Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00



Jueves 2 de julio



España vs. Austria – 16:00



Portugal vs. Croacia – 20:00



Viernes 3 de julio