El Municipio de Tigre y la Casa Ronald McDonald acercaron controles de salud gratuitos a Ricardo Rojas

Con la participación de la Asociación Casa Ronald McDonald, el Municipio de Tigre desarrolló una jornada sanitaria en Parque San Lorenzo, donde se realizaron controles pediátricos, odontológicos y oftalmológicos, además de vacunación y actividades de promoción de hábitos saludables.

El Municipio de Tigre, junto a la Asociación Casa Ronald McDonald, llevó adelante un nuevo operativo sanitario en Parque San Lorenzo, en Ricardo Rojas, donde se realizaron más de 515 consultas pediátricas, odontológicas y oftalmológicas, además de tareas de vacunación destinadas a niños, niñas y adolescentes.

La jornada reunió a profesionales de distintas especialidades con el objetivo de acercar la atención médica a los vecinos del barrio y facilitar el acceso a controles preventivos cerca de sus hogares.

Durante la actividad estuvo presente la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas territoriales.

"Son dispositivos muy importantes desde lo territorial, porque permiten que nuestros vecinos y vecinas puedan acercarse y realizar controles cerca de sus hogares, en su propio barrio. También sumamos la unidad pediátrica de Ronald, que viene a fortalecer el trabajo que ya desarrolla el Municipio. Además, contamos con atención odontológica y oftalmológica, ampliando así la oferta de servicios para la comunidad", expresó la funcionaria.

El operativo comenzó durante la mañana con la presencia de la Unidad Pediátrica Móvil de la Asociación Casa Ronald McDonald, donde se efectuaron controles clínicos, odontológicos y oftalmológicos, además de completar esquemas de vacunación para niños, niñas y adolescentes.

La propuesta también contó con la participación de equipos del centro de salud local y del área de Servicio Social, que brindaron asesoramiento a los vecinos sobre diferentes trámites y consultas vinculadas al sistema sanitario y otras prestaciones municipales.

Como parte de la jornada, alrededor de 100 niños y niñas participaron de talleres orientados a la promoción de hábitos saludables y al bienestar digital.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad Pediátrica Móvil y de la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables de la Casa Ronald McDonald Argentina, Mariana La Peña, valoró el trabajo conjunto con el Municipio.

"Esta es una alianza que valoramos muchísimo porque nos permite llegar a una gran cantidad de vecinos y vecinas. Durante estos días ya atendimos a numerosos pacientes de la zona", señaló.