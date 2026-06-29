La Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro recibió un premio de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina

La formación dirigida por Ramiro Soto Monllor fue distinguida por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina en la categoría “Estímulo”, un reconocimiento a su crecimiento artístico y su aporte a la difusión de la música clásica.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro fue distinguida por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina (ACMA) con el premio "Estímulo", un reconocimiento que destaca a los artistas más sobresalientes de la temporada 2025 dentro del ámbito de la música clásica, tanto a nivel nacional como internacional.

La ceremonia se realizó el lunes 22 de junio en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la agrupación dirigida por el maestro Ramiro Soto Monllor recibió la distinción junto a otros referentes del ámbito musical.

La subsecretaria de Cultura de San Isidro, Carolina Ruggero, destacó el significado del reconocimiento y expresó: "Esta distinción nos llena de alegría y orgullo. Es un reconocimiento a la calidad del trabajo y crecimiento constante de esta orquesta juvenil, que se ha convertido en una gran embajadora cultural que brinda conciertos de gran calidad en distintos espacios, donde destaca por el talento que la integra".

Por su parte, Soto Monllor remarcó la relevancia del premio otorgado por la entidad que nuclea a los críticos especializados del país. "La ACMA es la entidad local más importante en cuanto al relevamiento de la escena de la música clásica nacional e internacional, por eso la importancia de esta distinción que nos ratifica que vamos por el buen camino y jerarquiza no solo a la orquesta, sino también al Municipio de San Isidro", afirmó.

El director compartió el reconocimiento en la categoría "Estímulo" con el Coro y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Salta, Diego Bento, Esdras Campos y Mariano Manzanelli.

Una orquesta que impulsa nuevos talentos

Creada en 2015, la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro está integrada por cerca de 40 músicos y cuenta con el respaldo de la Municipalidad de San Isidro, que otorga becas a sus integrantes para acompañar su formación artística.

El proyecto reúne a músicos de entre 18 y 30 años, con excepción de ocho puestos guía que no tienen límite de edad. El ingreso se realiza mediante concurso y tienen prioridad los intérpretes sanisidrenses.

Además de la formación profesional de sus integrantes, la orquesta busca acercar la música clásica al público mediante conciertos gratuitos dentro y fuera del distrito.

Presentaciones y trayectoria

A lo largo de su recorrido, la agrupación ofreció presentaciones en espacios como el Ciclo de Grandes Conciertos de la Facultad de Derecho, el Palacio Libertad, el Conservatorio Beethoven de la Ciudad de Buenos Aires y la Catedral de La Plata, entre otros escenarios.

Durante estos años también compartió conciertos con destacados solistas, entre ellos Xavier Inchausti, Oleg Pishenin, Jooyong Ahn, Luis Roggero, Darío Volonté y Vera Cirkovic.

En 2022, la orquesta recibió además el Premio de Arte y Cultura de la DAIA, otra distinción que reconoció su labor artística.

La Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, fundada el 25 de julio de 1988, es una asociación civil sin fines de lucro que promueve el desarrollo de la actividad musical y la libre expresión artística. Sus premios abarcan 13 categorías que distinguen a figuras e instituciones destacadas de la música clásica en el país y el exterior.