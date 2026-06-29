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Tren Belgrano Norte: habrá demoras, cancelaciones y servicios suspendidos hasta el 14 de julio

Tren Belgrano Norte: habrá demoras, cancelaciones y servicios suspendidos hasta el 14 de julio
Las modificaciones afectan servicios nocturnos de lunes a viernes e incluyen trenes suspendidos, cancelaciones y demoras. Ferrovías recomendó consultar el estado del servicio antes de viajar.

Ferrovías informó que el servicio del Tren Belgrano Norte funcionará con modificaciones hasta el 14 de julio debido a obras de infraestructura. Durante ese período habrá formaciones suspendidas, servicios cancelados y trenes con demoras, por lo que la empresa recomendó consultar el estado del servicio antes de iniciar el viaje.


Las afectaciones alcanzan a servicios nocturnos de lunes a viernes, por lo que los pasajeros habituales de esa franja horaria deberán prever posibles cambios en sus traslados.


Entre las modificaciones previstas, el tren N.º 3137 permanecerá suspendido en Boulogne Sur Mer. En tanto, las formaciones N.º 3138, 3139, 3140, 3142, 3143, 3147, 3001, 3002 y 3004 circularán con demoras.


Desde la empresa indicaron que los usuarios pueden obtener información actualizada en las boleterías de las estaciones o comunicándose al 0800-122-1027 para conocer el estado de los servicios antes de viajar.

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