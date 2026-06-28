La Selección argentina superó a Jordania y clasificó invicta a los 16avos del Mundial 2026

La Selección argentina completó una primera fase perfecta en el Mundial 2026 al vencer por 3-1 a Jordania en la tercera fecha del Grupo J. Con el triunfo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni finalizó primero con puntaje ideal y avanzó a los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio.
Desde el comienzo del encuentro, Argentina impuso condiciones y manejó la posesión frente a un rival que prácticamente no pudo discutirle el desarrollo del juego.
La apertura del marcador llegó a los 19 minutos del primer tiempo gracias a un espectacular tiro libre ejecutado por Giovani Lo Celso, que colocó la pelota junto a un ángulo desde el borde del área.
El dominio argentino continuó y a los 31 minutos amplió la ventaja. El árbitro sancionó penal por una infracción sobre Marcos Senesi y Lautaro Martínez convirtió con un remate preciso para establecer el 2-0.
Antes del descanso, la Albiceleste generó varias situaciones para aumentar la diferencia, aunque le faltó eficacia en la definición para transformar el resultado en una goleada.
Jordania descontó, pero Messi liquidó el partido
En el inicio del complemento, Jordania sorprendió al descontar. A los 10 minutos, Musa Al Taamari apareció sin marca dentro del área para empujar un preciso centro rasante enviado por Ehsan Haddad y poner el 2-1.
Sin embargo, Argentina nunca perdió el control del partido y volvió a manejar el trámite hasta encontrar el tercer gol.
A los 35 minutos del segundo tiempo apareció Lionel Messi, que ingresó desde el banco y marcó un notable tiro libre para sellar el 3-1 definitivo. Con ese tanto, el capitán argentino alcanzó los seis goles en el Mundial 2026 y continúa como máximo artillero del torneo.
Con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, la Selección cerró una sólida fase de grupos y buscará seguir su camino hacia el título cuando enfrente a Cabo Verde en los 16avos de final.
Síntesis
Mundial 2026 – Grupo J – Fecha 3
Argentina 3: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Giuliano Simeone; Nicolás Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Jordania 1: Yazeed Abu Iaila; Husam Abudahab, Yzan Al-Arab, Abdallah Nasib; Muhannad Mahmoud Abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Odeh Fakhouri, Ali Alowan y Ali Al-Azaizeh. DT: Jamal Sellami.
Goles: Giovani Lo Celso (19' PT), Lautaro Martínez (31' PT, de penal), Musa Al Taamari (10' ST) y Lionel Messi (35' ST).
Estadio: AT&T Stadium, Dallas.
Árbitro: István Kovács (Rumania).