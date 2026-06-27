Tigre: un motociclista atropelló a un operario que cruzó de forma indebida la avenida en Rincón de Milberg

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el siniestro y permitieron activar de inmediato el operativo de asistencia. El hombre fue trasladado por el Sistema de Emergencia Tigre (SET) y se encuentra fuera de peligro.

Un operario que realizaba tareas en la vía pública resultó herido luego de ser atropellado por un motociclista cuando cruzó de manera indebida la avenida Santa María de las Conchas, en Rincón de Milberg. El hecho fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que activó de inmediato el protocolo de asistencia. La víctima se encuentra fuera de peligro.

El siniestro ocurrió en la intersección de Santa María de las Conchas y Adolfo Leber, cuando el trabajador intentó atravesar la avenida fuera del lugar habilitado. En ese momento fue impactado por una motocicleta que circulaba en dirección al centro de Tigre.

Como consecuencia del fuerte golpe, el operario fue despedido varios metros y quedó tendido sobre la calzada. Desde la central de monitoreo del COT se detectó la situación en tiempo real y se coordinó rápidamente el envío de los equipos de emergencia.

Personal del Sistema de Emergencia Tigre (SET) brindó las primeras atenciones médicas en el lugar y luego trasladó al herido a un hospital del partido de San Martín, establecimiento asignado por la aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Del operativo también participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, agentes de la Dirección General de Tránsito y Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron con la asistencia y el ordenamiento de la circulación en la zona.