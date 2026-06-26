Cuatro detenidos tras un allanamiento por narcomenudeo en San Fernando

El procedimiento fue el resultado de una investigación por presunto narcomenudeo que incluyó tareas de inteligencia, análisis de cámaras y testimonios. En los allanamientos también fueron incautados un arma con pedido de secuestro, municiones e indumentaria policial.

Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes derivó en un allanamiento que terminó con cuatro personas detenidas en San Fernando. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, un arma de fuego con pedido de secuestro por robo, municiones, teléfonos celulares e indumentaria con insignias de la Policía Bonaerense.

El operativo se realizó el miércoles como resultado de una causa por narcomenudeo impulsada por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías de San Fernando.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia encubiertas. A partir de esas diligencias, los investigadores identificaron a los cuatro sospechosos, quienes serían integrantes de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en la zona.

Durante el allanamiento fueron incautados un revólver calibre .22 marca Galand, que registraba un pedido de secuestro por robo, dos municiones calibre .22, cuatro calibre .32 largo, dos de 9 milímetros y una calibre .380.

Además, los efectivos secuestraron 170 envoltorios de cocaína, con un peso total de 195 gramos, y 213 envoltorios de marihuana, que totalizaron 865 gramos. También fueron hallados cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga y una remera junto a una gorra con insignias de la Policía Bonaerense.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Fernando.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Chávez (19), Pablo David Farías (43), Nicolás Ariel Saavedra (32) y Guillermo Adrián Saavedra (34).