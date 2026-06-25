Una escuela de Escobar quedó entre las 10 mejores del mundo por un innovador modelo educativo basado en datos

La Northfield School Campus Puertos fue seleccionada entre las diez finalistas del World's Best School Prize for Innovation gracias a un sistema propio que utiliza datos académicos y socioemocionales para mejorar el aprendizaje, anticipar dificultades y fortalecer el bienestar de sus estudiantes.

Una escuela de Escobar fue distinguida entre las diez finalistas del World's Best School Prize for Innovation, uno de los reconocimientos educativos más importantes del mundo. La selección destaca el trabajo de Northfield School Campus Puertos, cuyo modelo de gestión combina el análisis de datos con estrategias orientadas a mejorar el aprendizaje, el bienestar de los estudiantes y la toma de decisiones pedagógicas.

El sistema desarrollado por la institución permite reunir y analizar información académica, operativa y socioemocional para comprender con mayor precisión cómo aprenden los alumnos, detectar dificultades de manera temprana y planificar intervenciones antes de que esas situaciones afecten sus trayectorias escolares.

Un modelo basado en evidencia

La iniciativa nació a partir de una pregunta que guió el desarrollo del proyecto: "¿cómo tomar mejores decisiones educativas si no se cuenta con información sistemática sobre cómo aprenden, se vinculan y se desarrollan los estudiantes?"

A partir de ese planteo, la escuela construyó una plataforma de seguimiento que acompaña a los alumnos desde el nivel inicial hasta el secundario. El modelo incorpora indicadores sobre progreso académico, desarrollo lector, bienestar socioemocional y participación estudiantil, además de evaluaciones de 360 grados, instancias de participación familiar y herramientas que brindan a docentes y directivos información basada en evidencia para orientar sus decisiones.

Entre los aspectos que monitorea el sistema se encuentran la fluidez y comprensión lectora, señales tempranas de desvinculación escolar y problemáticas vinculadas con la convivencia y el bienestar digital, como el uso problemático del teléfono celular.

Los resultados del sistema

Durante 2025, la Red Educativa Itínere, de la que forma parte Northfield School, evaluó a 2.449 estudiantes. Los resultados mostraron que el 72% de los alumnos de primer grado alcanzó altos niveles de fluidez lectora y que más del 70% obtuvo niveles suficientes u óptimos en las evaluaciones de comprensión lectora realizadas desde segundo grado hasta el nivel secundario.

El relevamiento también permitió identificar desafíos relacionados con el bienestar digital: el 26% de los estudiantes presentó indicadores de uso problemático del teléfono móvil.

Según datos de la institución, el 95% de los egresados continúa estudios universitarios, el 78% completa el primer año sin interrupciones y el 65% adquiere experiencia laboral antes de graduarse mediante programas de pasantías.

La experiencia desarrollada inicialmente en Northfield School Campus Puertos fue extendida luego al resto de la Red Educativa Itínere, integrada por diez escuelas de Argentina y Uruguay.

La distinción internacional se suma a otros reconocimientos obtenidos por la institución. Northfield School recibió la certificación Best School to Work, otorgada por T4 Education, mientras que la Red Educativa Itínere fue distinguida por segundo año consecutivo como Best School Group to Work.

Desde la institución señalaron que este reconocimiento también busca abrir el debate sobre nuevas formas de innovar en educación, promoviendo el uso de evidencia para fortalecer tanto los aprendizajes como el bienestar integral de los estudiantes.