Julio Zamora inauguró el Auditorio Raúl Wildemer en Ricardo Rojas y destacó la política cultural de Tigre

El nuevo Auditorio Raúl “Ruso” Wildemer, ubicado en la Delegación de Ricardo Rojas, fue inaugurado por Julio Zamora. El espacio estará destinado a actividades culturales, educativas y comunitarias, y abrió sus puertas con una obra protagonizada por Gustavo Garzón y Victoria Baldomir.

El nuevo Auditorio Raúl "Ruso" Wildemer, ubicado en la Delegación de Ricardo Rojas, fue inaugurado por Julio Zamora. El espacio estará destinado a actividades culturales, educativas y comunitarias, y abrió sus puertas con una obra protagonizada por Gustavo Garzón y Victoria Baldomir.

El Municipio de Tigre sumó un nuevo espacio destinado a la actividad cultural y comunitaria con la inauguración del Auditorio Raúl "Ruso" Wildemer, emplazado en la Delegación de Ricardo Rojas, sobre las calles Avellaneda y Blandengues. El acto fue encabezado por el intendente Julio Zamora, quien sostuvo que la iniciativa forma parte de una política pública destinada a ampliar el acceso a la cultura en todas las localidades del distrito.

"Estamos contentos porque junto a la comunidad de Ricardo Rojas inauguramos un nuevo espacio para los vecinos y artistas. Esto forma parte de una política de Estado para llevar la cultura a cada rincón de Tigre. La idea es que las personas se encuentren y vivan espectáculos de calidad", expresó el jefe comunal.

Durante su discurso, Zamora explicó que el auditorio lleva el nombre de Raúl "Ruso" Wildemer, vecino y exdelegado de la localidad, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la comunidad.

"Lleva el nombre de Raúl Wildemer porque fue una persona muy querida y siempre trabajó por la ciudadanía", afirmó.

El intendente además señaló que el nuevo espacio buscará convertirse en un punto de encuentro para distintas actividades culturales y sociales.

"Alrededor de este auditorio se van a seguir produciendo muchos hechos más allá de lo cultural; así como ocurrió en Benavídez. Se trata de una política de Estado que tenemos y que continuaremos como en Don Torcuato y El Talar para que cada barrio tenga un espacio de calidad", manifestó.

La inauguración comenzó durante la tarde y se extendió hasta la noche. Luego de las palabras de las autoridades se realizó el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entrega de un presente a los familiares de Raúl "Ruso" Wildemer.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el impacto que tendrá el nuevo edificio para la comunidad.

"Fortalecer los espacios culturales para Tigre es muy importante por eso inauguramos un nuevo auditorio. Los vecinos pudieron disfrutar de una obra de teatro y compartir un momento de encuentro en familia. Esto va a generar una transformación en el tejido social de Ricardo Rojas y a eso apuntamos cuando llevamos adelante obras de estas características. Estamos en un momento donde todo está parado, pero aquí seguimos trabajando en lo que consideramos importante", expresó.

Como primera actividad, el flamante auditorio recibió la obra "Un hombre solo es demasiado para un hombre solo", protagonizada por Gustavo Garzón y Victoria Baldomir. La propuesta cuenta la historia de Joaquín, un hombre de 70 años que atraviesa una crisis personal y encuentra un nuevo rumbo al incorporarse a un taller literario, donde conoce a Laura.

Al finalizar la función, Gustavo Garzón valoró la apertura del nuevo espacio.

"El teatro me parece hermoso, acogedor y moderno. Fue un honor haber sido invitado a la inauguración de un teatro, en una época donde parece que todo se destruye que haya esto en el Municipio de Tigre, con autoridades con compromiso, me parece que es hasta revolucionario y espectacular", sostuvo.

Por su parte, Victoria Baldomir afirmó: "Para nosotros es una alegría enorme siempre que se abren nuevos espacios para la expresión cultural. Estoy super agradecida y contenta".