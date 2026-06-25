Más de 100 estudiantes de Tigre participaron de una nueva edición de UNDelta en Debate

La propuesta de la Universidad Nacional del Delta reunió a alumnos de escuelas secundarias del distrito para intercambiar ideas y desarrollar habilidades de oratoria sobre temas de actualidad.

Más de 100 alumnos de dieciocho escuelas secundarias de Tigre participaron de una nueva edición de UNDelta en Debate, el programa impulsado por la Universidad Nacional del Delta que promueve el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades de argumentación y oratoria entre jóvenes de la región.

La actividad reunió a equipos de distintos establecimientos educativos que expusieron y defendieron posiciones sobre temas de actualidad vinculados con la participación ciudadana, la economía y el ambiente.

Durante la jornada, los estudiantes debatieron dos mociones. La primera planteó si debería reducirse la edad de imputabilidad penal en Argentina. La segunda abordó la posibilidad de modificar la ley de glaciares con el objetivo de favorecer el desarrollo económico y productivo.

Para cada instancia, los participantes prepararon previamente sus argumentos. Entre los aspectos evaluados se destacaron la utilización de datos concretos, la capacidad de fundamentación, la incorporación de ejemplos y el trabajo de investigación realizado por cada equipo.

Al finalizar la competencia, la Escuela Técnica N° 3 obtuvo el primer puesto tras destacarse por la solidez de sus exposiciones y el desempeño colectivo demostrado a lo largo de las distintas rondas.

Participaron de la entrega de reconocimientos la rectora de la Universidad Nacional del Delta, Carolina Farías; el secretario Administrativo, Financiero y Técnico, Felipe Baldonado; el secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad, Sergio Castro; y el concejal de Tigre, Sebastián Rovira.

El programa ya superó las siete ediciones y continúa consolidándose como una de las iniciativas de vinculación educativa de la universidad con las escuelas secundarias de la región, generando espacios para que los jóvenes expresen sus opiniones sobre cuestiones que los involucran de manera directa.