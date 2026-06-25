Detienen en San Fernando a un sospechoso por el robo y secuestro de un chofer de DiDi en Boulogne

Un teléfono celular olvidado dentro del vehículo robado permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos y encaminar una pesquisa que terminó con un allanamiento en Villa Hall y la imputación de dos hombres por el ataque al conductor.

El avance de una investigación por un violento asalto ocurrido a principios de junio permitió la detención de uno de los presuntos responsables del robo y privación ilegal de la libertad de un chofer de la aplicación DiDi, hecho que tuvo lugar en Boulogne, partido de San Isidro. El segundo acusado ya se encontraba detenido por otra causa y fue formalmente imputado en la misma investigación.

La causa es llevada adelante por la DDI San Isidro, con intervención de la UFI de Boulogne y autorización del Juzgado de Garantías N° 4.

El hecho se inició el 1 de junio, cuando José Luis Meoniz, de 51 años, tomó un viaje como conductor de la aplicación DiDi. Los pasajeros lo abordaron en la zona de Virreyes, partido de San Fernando, en la intersección de Chacabuco y French, y solicitaron ser trasladados hasta el Hospital de Boulogne.

Una vez en destino, en Boulogne, los pasajeros le pidieron continuar la marcha unas cuadras más. En ese trayecto, en la esquina de Yerbal y Pasaje del Jardín, uno de los agresores lo habría amenazado con un objeto metálico apoyado en la nuca, mientras el otro lo golpeaba y le robaba sus pertenencias.

Luego lo obligaron a pasar al asiento del acompañante, lo maniataron con el cable de un cargador de celular y escaparon con el vehículo, manteniéndolo privado de su libertad.

Minutos después, los delincuentes perdieron el control del automóvil y chocaron. Tras el impacto, abandonaron el vehículo y huyeron a pie, dejando al conductor atado en el interior.

Durante la fuga, uno de los atacantes dejó olvidado un teléfono celular dentro del auto. Ese elemento se convirtió en una pieza clave para la investigación, ya que permitió avanzar en las tareas de inteligencia e identificar a los presuntos autores.

Con esos datos, los investigadores establecieron que ambos sospechosos frecuentaban el barrio Villa Hall, en San Fernando.

En ese contexto, se realizó un allanamiento donde fue detenido Jeremías Daniel Dorado, de 35 años.

Por otro lado, Lucas Nicolás Valenzuela, de 25 años, ya se encontraba detenido en la Comisaría Tigre 6ª por otra causa de robo agravado con uso de arma de fuego, donde fue notificado de la nueva imputación.

Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el hecho.

Fuentes del caso indicaron además que Dorado registra antecedentes por tentativa de homicidio, mientras que Valenzuela posee antecedentes por robo agravado por efracción y por el uso de armas.

La causa continúa en trámite y será la Justicia la encargada de definir la situación procesal de ambos imputados.