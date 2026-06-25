Terremotos en Venezuela: la ONU y la Unión Europea despliegan equipos de rescate internacional

La organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea activaron mecanismos de asistencia para respaldar las tareas de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria luego de los terremotos que afectaron a Venezuela.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea activaron mecanismos de asistencia para apoyar a Venezuela luego de los terremotos que sacudieron al país. Los organismos internacionales trabajan en el despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate, mientras evalúan las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el coordinador humanitario Tom Fletcher informó que el organismo se encuentra “completamente movilizado” para respaldar la respuesta a la emergencia. Según precisó, ya fue enviado un equipo de respuesta rápida con el objetivo de reforzar las tareas que desarrolla el personal desplegado sobre el terreno.

Fletcher explicó además que mantuvo conversaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para analizar de manera urgente los requerimientos derivados de la catástrofe.

"Los próximos días requerirán un enorme esfuerzo colectivo para apoyar la respuesta liderada por el gobierno y ayudar a las comunidades afectadas", señaló el funcionario, quien también pidió sostener el apoyo internacional a las organizaciones humanitarias que operan en el país.

El coordinador confirmó que mantiene contacto permanente con su equipo en Caracas, encabezado por Gianluca Rampolla, para garantizar que la asistencia llegue de manera eficaz a las zonas afectadas.

Una emergencia sobre una situación humanitaria previa

La ONU advirtió que el impacto de los terremotos podría profundizar una situación ya compleja. Antes de los sismos, cerca de ocho millones de personas en Venezuela requerían algún tipo de asistencia humanitaria, una cifra que podría incrementarse como consecuencia del desastre.

Siete países europeos enviarán rescatistas

En paralelo, la Unión Europea puso en marcha un operativo de asistencia internacional a través de su Mecanismo Europeo de Protección Civil.

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, comunicó inicialmente el ofrecimiento de asistencia técnica y personal especializado por parte de España, Italia y la República Checa.

Horas después, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la ampliación del operativo con la incorporación de otros cuatro países.

"En estas horas difíciles, estamos con los venezolanos. La Comisión Europea está coordinando la respuesta europea al terremoto a través de nuestro Mecanismo Europeo de Protección Civil. España, Italia, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos enviarán equipos de búsqueda y rescate", expresó Von der Leyen.

Con la participación de siete países europeos y la coordinación de la ONU, la respuesta internacional busca fortalecer las tareas de rescate y asistencia a las poblaciones afectadas por los terremotos.