San Fernando: cuatro detenidos tras un ataque a tiros en una disputa vecinal que dejó dos heridos

Una disputa por la ocupación de una vivienda derivó en un ataque armado en el barrio Aviación. La Policía Bonaerense detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos una mujer trans, en un operativo coordinado por la Superintendencia AMBA Norte I bajo la órbita del comisario general Lucas Borge.

Un violento episodio ocurrido en el barrio Aviación, en San Fernando, dejó como saldo dos personas heridas y cuatro detenidos, entre ellos una mujer trans, tras un ataque a tiros que la Justicia investiga como tentativa de homicidio.

El hecho se registró durante la tarde del miércoles detrás del aeropuerto local, cuando un grupo de personas habría intentado irrumpir en una vivienda en el marco de una disputa por la propiedad del inmueble. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas y una ambulancia se hicieron presentes en el lugar. Los médicos constataron que un hombre de 55 años presentaba una herida de arma de fuego en la zona dorsal.

En paralelo, un adolescente de 13 años también resultó herido. Según el informe incorporado a la causa, recibió un impacto de bala en el cráneo que le provocó una fractura ósea, aunque el proyectil no llegó a ingresar al cerebro. Ambos permanecen fuera de peligro.

Operativo policial y detenciones

Luego del ataque, los sospechosos escaparon a bordo de una Ford EcoSport, pero fueron interceptados y detenidos por efectivos de la Policía Bonaerense.

El procedimiento estuvo a cargo de la Superintendencia AMBA Norte I, bajo la órbita del comisario general Lucas Borge, en un operativo que permitió la detención de cuatro personas, entre ellas una mujer trans.

Entre los arrestados fue identificado Nahuel Acosta, de 18 años, señalado como el presunto autor de los disparos. También fue detenido Marcelo Alejandro Acosta, quien registra antecedentes por robo agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros delitos.

Investigación judicial

La causa quedó en manos de la fiscal Lida Osores Soler, quien imputó a los cuatro detenidos por el delito de tentativa de homicidio.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conflicto se habría originado por una disputa vinculada a la propiedad de la vivienda donde ocurrió el ataque. Los agresores habrían intentado tomar el inmueble a punta de pistola.

Además de las cámaras de seguridad, la investigación cuenta con el secuestro del arma presuntamente utilizada en el hecho, incorporada como prueba en el expediente.

Momento de la pelea