Terremoto en Venezuela: 164 muertos, casi 1.000 heridos y una carrera contrarreloj para hallar sobrevivientes

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron graves daños en Caracas y otras regiones. Continúan los operativos de rescate mientras varios países ofrecen ayuda humanitaria.

Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país durante la noche del miércoles. El saldo oficial confirmado por la presidenta interina Delcy Rodríguez asciende a 164 personas fallecidas y cerca de 1.000 heridos, mientras continúan los operativos para localizar desaparecidos entre los escombros.

Los sismos, considerados los más fuertes registrados en territorio venezolano en más de un siglo, provocaron el derrumbe de decenas de edificios, daños severos en la infraestructura y la interrupción de servicios esenciales en distintas regiones del país.

Durante una conferencia realizada este jueves, Rodríguez indicó que las tareas de rescate continúan sin pausa y advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar debido a la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce.

"Se están realizando labores arduas de rescate para salvar vidas", expresó la mandataria, quien además pidió a la población mantener la calma y reportar incidentes mediante las herramientas oficiales habilitadas por el Gobierno.

La Guaira y Falcón, entre las zonas más afectadas

El estado de La Guaira aparece como uno de los puntos más golpeados por la tragedia. Allí, decenas de edificaciones quedaron completamente destruidas y las autoridades declararon la región como zona de desastre.

En Falcón, el gobernador Víctor Clark informó que al menos 32 personas permanecen internadas y confirmó que unas 15 personas continúan atrapadas bajo estructuras colapsadas. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para intentar rescatarlas con vida.

Las autoridades también reportaron unas 30 réplicas posteriores a los movimientos principales, una situación que mantiene en alerta a la población y complica las tareas de búsqueda.

Servicios paralizados y escuelas convertidas en refugios

Las consecuencias de los terremotos alcanzaron buena parte de la infraestructura estratégica del país. En Caracas fueron suspendidos los servicios de metro y de distribución de gas natural por razones de seguridad.

Además, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aérea venezolana, permanece cerrado debido a daños estructurales detectados tras los temblores.

Como parte de las medidas de emergencia, el Gobierno suspendió temporalmente las clases en todo el país y dispuso que numerosos establecimientos educativos funcionen como refugios para damnificados y centros de recepción de donaciones.

Paralelamente, las autoridades realizaron un llamado urgente a médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios para reforzar la atención de los cientos de heridos.

Cómo se produjo el doble terremoto

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos citados por C5N, el fenómeno comenzó poco después de las 18 horas locales con un sismo de magnitud 7,2 cuyo epicentro se ubicó al oeste de Morón, a unos 168 kilómetros de Caracas.

Apenas un minuto más tarde se registró un segundo movimiento de magnitud 7,5, que amplificó los daños y generó una extensa secuencia de réplicas.

La intensidad del fenómeno fue tal que los movimientos se sintieron incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana, donde también se realizaron evacuaciones preventivas en distintos edificios.

Ayuda internacional y apoyo de Argentina

Ante la magnitud de la emergencia, distintos gobiernos comenzaron a ofrecer asistencia humanitaria especializada para colaborar con las tareas de rescate y atención de los damnificados.

Según informó el Gobierno venezolano, Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, China, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay manifestaron formalmente su disposición a colaborar.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para ayuda exterior, Jeremy P. Lewin, comunicó que ya fue movilizado un equipo técnico para coordinar la logística y el despliegue de rescatistas.

Por su parte, el Gobierno argentino difundió un comunicado en el que expresó su "más profunda solidaridad" con el pueblo venezolano y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera ser necesaria.

El texto difundido por la Oficina del Presidente señaló que la administración nacional sigue de cerca la evolución de la situación y destacó la labor de los equipos de rescate y protección civil que trabajan en las zonas afectadas.