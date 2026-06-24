Mensa Argentina y el Colegio Nuestra Señora de la Unidad formalizan un convenio educativo en la zona norte

La iniciativa busca ampliar herramientas para detectar y acompañar a estudiantes con altas capacidades, un grupo que distintos estudios señalan como especialmente vulnerable a situaciones de exclusión y bullying.

El Colegio Nuestra Señora de la Unidad se convirtió en sede de la zona norte de Mensa Argentina luego de la firma de un acuerdo de colaboración orientado al trabajo conjunto en la detección y acompañamiento de estudiantes con altas capacidades intelectuales, además del abordaje de situaciones vinculadas al bullying en el ámbito escolar.

El convenio fue firmado el pasado 12 de junio y posiciona a la institución educativa de San Isidro como un punto de referencia regional para actividades académicas, evaluaciones y acciones de formación vinculadas a la organización internacional.

Un acuerdo con eje en la diversidad educativa

La iniciativa establece que el colegio será sede oficial de actividades de Mensa en la zona norte del conurbano bonaerense. Según lo informado, el objetivo es reforzar un modelo de educación personalizada y atención a la diversidad dentro del sistema escolar.

Mensa Argentina es la filial local de Mensa International, organización presente en más de 100 países que agrupa a personas con alto coeficiente intelectual. En Argentina desarrolla evaluaciones de ingreso, actividades culturales y espacios de formación para familias y docentes.

Altas capacidades: diagnóstico, acompañamiento y desafíos escolares

El acuerdo también se inscribe en un contexto donde las altas capacidades intelectuales (ACI) son abordadas desde una perspectiva educativa más amplia, que las entiende como parte de la diversidad del aula.

De acuerdo con los lineamientos difundidos, la inteligencia puede manifestarse de distintas formas, desde la precocidad hasta talentos específicos o una superdotación global. En ese marco, se estima que cerca del 15% de los niños podría presentar algún tipo de alta capacidad, aunque una proporción mucho menor accede a un diagnóstico formal.

La iniciativa busca poner el foco en la necesidad de estrategias pedagógicas diferenciadas, ya que los programas escolares tradicionales no siempre logran responder a estos perfiles, lo que puede impactar en el interés escolar, el rendimiento o la continuidad del proceso educativo.

Bullying y vulnerabilidad en el entorno escolar

Uno de los ejes centrales del trabajo conjunto es el impacto del bullying en estudiantes con altas capacidades. Según se plantea, estos alumnos pueden enfrentar situaciones de exclusión o incomprensión debido a sus intereses, ritmos de aprendizaje o formas de pensamiento.

Ese escenario puede derivar en consecuencias como baja autoestima, desmotivación o retraimiento, afectando tanto el presente escolar como el desarrollo futuro de su potencial.

Educación emocional y convivencia escolar

Desde la institución educativa destacaron el rol de la educación emocional como herramienta preventiva frente a situaciones de exclusión o maltrato. El enfoque apunta a fortalecer vínculos entre estudiantes, promover la empatía y consolidar un clima escolar basado en el respeto a la diversidad.

En ese sentido, el trabajo conjunto con Mensa incluye instancias de formación y acompañamiento para docentes y familias, con el objetivo de generar herramientas para la detección temprana y el abordaje de estudiantes con ACI.

Proyecciones del acuerdo

Entre las acciones previstas se contemplan capacitaciones docentes abiertas a la comunidad educativa de la zona norte, charlas para familias, evaluaciones de ingreso a Mensa en la sede del colegio y actividades culturales y académicas.

El objetivo declarado es consolidar un espacio de trabajo conjunto que permita abordar la heterogeneidad en las aulas como un factor de calidad educativa.