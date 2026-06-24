San Isidro alcanzó los 100 puntos y lidera el ranking de transparencia fiscal bonaerense

En tres años, el municipio pasó de una calificación mínima a convertirse en una referencia provincial en acceso a la información pública y control ciudadano.

El municipio obtuvo la máxima calificación de la ASAP por la publicación completa de su información presupuestaria y financiera. Ahora busca medir sus estándares de transparencia en rankings internacionales.

San Isidro volvió a ubicarse entre los municipios con mejor desempeño en materia de transparencia fiscal de la Provincia de Buenos Aires al obtener el puntaje máximo en el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El distrito alcanzó los 100 puntos y quedó dentro del grupo de comunas con nivel de "Cumplimiento Estricto" en la publicación de sus cuentas públicas.

El relevamiento corresponde al primer trimestre de 2026 y analiza el grado de acceso que tienen los vecinos a la información financiera disponible en los sitios oficiales de los 135 municipios bonaerenses. En esta edición, San Isidro integró el grupo de 65 distritos que cumplen plenamente con los estándares establecidos por la normativa de Responsabilidad Fiscal.

La evaluación contempla distintos indicadores vinculados a la difusión de información presupuestaria y económica. Entre ellos se encuentran la publicación del presupuesto vigente, la situación económico-financiera trimestral, la ejecución presupuestaria, el detalle de gastos por finalidad y función, el estado de la deuda pública y la facilidad de acceso a estos datos desde los portales oficiales.

Según el informe, el municipio obtuvo la puntuación máxima en cada una de las categorías evaluadas, alcanzando así el ideal de 100 puntos.

De 5 a 100 puntos en tres años

El resultado adquiere mayor relevancia al compararlo con la situación registrada en 2023. En aquel momento, San Isidro figuraba dentro del grupo de municipios con bajo o regular cumplimiento y apenas sumaba cinco puntos en el índice.

A partir de 2024, con la implementación de una política de apertura de datos impulsada por la gestión encabezada por Ramón Lanús, el distrito comenzó a publicar información presupuestaria y fiscal de manera sistemática. Ese proceso permitió un crecimiento de 95 puntos en el indicador y la posterior consolidación en los primeros lugares del ranking provincial.

La disponibilidad pública de estos datos permite conocer la composición de los recursos municipales, el destino de las partidas asignadas a áreas como salud y seguridad y la evolución de la deuda de la comuna.

El próximo objetivo: la medición internacional

Desde el gobierno local destacaron que el resultado refleja una estrategia sostenida de apertura de información hacia la ciudadanía.

"Lograr y mantener los 100 puntos de la ASAP refleja una decisión política clara: el dinero del municipio es de los vecinos y ellos tienen el derecho absoluto de saber en qué, cómo y cuándo se invierte cada peso", señalaron fuentes oficiales.

Además, agregaron: "La transparencia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para construir confianza y una administración mucho más eficiente".

Tras consolidar el esquema de datos abiertos a nivel provincial, la gestión municipal busca ahora someter sus procesos a evaluaciones externas de alcance internacional.

"El próximo desafío en materia de transparencia es medir nuestra gestión en materia de transparencia e integridad a nivel internacional", afirmaron desde la comuna.

En la misma línea, explicaron: "Buscamos presentar el caso de San Isidro en algún otro ranking de ciudades de la región y el mundo para evaluar nuestro desempeño".