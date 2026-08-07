San Isidro: más de 300 vecinos consiguieron trabajo a través del Portal de Empleo

El Portal de Empleo de San Isidro ya reúne a 131 empresas y más de 8.000 candidatos. Un estudio realizado junto con la UEAN permitió detectar los perfiles más demandados y las áreas donde falta personal capacitado.

Más de 300 vecinos de San Isidro ya consiguieron trabajo a través del Portal de Empleo municipal, una herramienta que comenzó a funcionar en noviembre de 2025 y que actualmente reúne a 131 empresas, más de 8.000 candidatos y más de 200 avisos laborales, que en conjunto representan alrededor de 600 puestos ofrecidos.

El funcionamiento de la plataforma y las características de la demanda laboral local fueron analizados por el Municipio junto con la Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN). El estudio permitió identificar los perfiles que buscan las empresas, los puestos que despiertan mayor interés entre los candidatos y las áreas en las que existen oportunidades para fortalecer la capacitación y la inserción laboral.

El informe fue elaborado dentro del Proyecto de Acción Comunitaria, con la participación de estudiantes de la Licenciatura en Factor Humano, acompañados por profesionales. Para el análisis se utilizó información real del Portal de Empleo, una plataforma online y gratuita.

Qué puestos concentran la demanda laboral

Entre los principales resultados aparece una fuerte concentración de las búsquedas en tres áreas: gastronomía, oficios y ventas y comercial, que en conjunto representan casi el 50% de las ofertas publicadas.

El relevamiento también mostró que el 40% de los candidatos registrados tiene entre 18 y 25 años, mientras que en gastronomía, turismo y hotelería existe un movimiento importante tanto de búsquedas como de postulaciones.

En ese sector, el estudio señaló la necesidad de continuar impulsando capacitaciones cortas, ante una demanda sostenida de trabajadores.

El comercio y las ventas también aparecen entre las actividades con mayores oportunidades dentro del portal. Allí se registran búsquedas para perfiles diversos, desde atención en locales y vendedores hasta telemarketing, comercio electrónico y coordinación comercial.

En administración y contabilidad, en cambio, existe una mayor cantidad de candidatos para tareas administrativas generales, mientras que resulta más difícil cubrir puestos que requieren conocimientos específicos en liquidación de sueldos, impuestos y tareas contables.

La diferencia también aparece en los oficios. Mientras los puestos relacionados con maestranza y servicios generales reciben numerosas postulaciones, existe una menor disponibilidad de trabajadores con experiencia o formación comprobable en especialidades como carpintería, mecánica y gomería.

En industria y producción, las empresas presentan una demanda más específica, principalmente para puestos operativos y técnicos que requieren experiencia previa y determinados conocimientos.

El Portal como herramienta de intermediación laboral

Además de permitir que los vecinos se postulen directamente a las búsquedas, la información registrada en la plataforma es utilizada por la Dirección de Trabajo para acompañar a las empresas que necesitan cubrir puestos específicos, ampliar sus equipos o incorporar personal ante la apertura de un nuevo local o sede.

El trabajo online se complementa con acciones presenciales. A través del programa Oficina de Empleo en tu Barrio, más de 20 empresas participaron de jornadas de entrevistas y selección de personal organizadas junto con el Municipio en distintas localidades de San Isidro.

De esta manera, el Portal de Empleo funciona como la principal base de candidatos para las distintas acciones de vinculación con empresas, tanto mediante las postulaciones online como a través de convocatorias, entrevistas presenciales y búsquedas acompañadas por el equipo municipal.

“Este trabajo nos permite conocer mejor cómo se mueve el mercado laboral de San Isidro y tomar decisiones a partir de información concreta. El Portal de Empleo se ha convertido en una herramienta útil para los vecinos que buscan trabajo y también para las empresas que necesitan encontrar los perfiles adecuados a sus necesidades”, expresó Nicolás Yocca, director general de Trabajo de San Isidro.

Capacitación y nuevas políticas de empleo

El estudio realizado junto con la UEAN forma parte de un proceso iniciado en 2025, cuando se comenzó a relevar los currículums de vecinos. Posteriormente se desarrollaron talleres en la sede de la universidad en Martínez, que continúan actualmente, destinados al armado de CV, el uso de plataformas laborales y otras herramientas para la búsqueda de empleo.

El análisis del Portal permitió avanzar ahora sobre las características de la oferta y la demanda laboral del distrito. La información obtenida será utilizada para orientar capacitaciones y políticas públicas vinculadas con la formación profesional, la intermediación laboral y la generación de oportunidades de empleo.

El objetivo es mejorar la conexión entre las necesidades concretas de las empresas y los perfiles disponibles entre los trabajadores y vecinos que buscan incorporarse al mercado laboral.

Portal de Empleo de San Isidro: https://www.sanisidro.gob.ar/portal-de-empleo

Consultas: trabajoyproduccion@sanisidro.gob.ar