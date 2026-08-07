Tigre: detuvieron a un hombre acusado de robar más de $1 millón y cheques en un taller de camiones

El sospechoso, de 38 años, fue detenido tras un allanamiento en San Martín. La investigación permitió secuestrar más de $1,2 millones, un celular y prendas que habrían sido utilizadas durante el robo cometido en un taller de camiones de El Talar.

Un hombre de 38 años fue detenido acusado de haber robado dinero y cheques en un taller de camiones de El Talar, partido de Tigre, luego de una investigación que culminó con un allanamiento en San Martín, donde la Policía secuestró $1.200.000, un teléfono celular y prendas de vestir que serían las utilizadas durante el hecho.

El robo ocurrió durante la madrugada en la empresa Elásticos del Sol, ubicada sobre la Colectora Panamericana Oeste y Defensa. Según la investigación, el sospechoso ingresó al predio tras violentar una ventana mientras llevaba una mochila.

Antes de concretar el robo, el hombre advirtió la presencia de una cámara de seguridad. Primero intentó modificar su orientación y luego la cubrió con una manta para evitar ser identificado. Sin embargo, las imágenes alcanzaron a registrar su rostro, lo que resultó clave para avanzar en la investigación.

A partir de las tareas realizadas por efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 5ª de El Talar, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda del partido de San Martín.

Durante el procedimiento fue detenido Ezequiel Eduardo Márquez, señalado como el presunto autor del robo. En el domicilio se incautaron $1.200.000 en efectivo, un teléfono celular y prendas de vestir que, de acuerdo con la causa, coincidirían con las utilizadas durante el ingreso al taller.

La investigación continúa para determinar si existen otros elementos vinculados al hecho. Mientras tanto, el acusado quedó a disposición de la Justicia.