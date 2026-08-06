Tigre: jóvenes realizaron una jornada solidaria en el Refugio Municipal Mama Antula

La actividad fue impulsada por Fundación Forge y contó con el acompañamiento del Municipio de Tigre. Los voluntarios entregaron donaciones, recorrieron el refugio y conocieron el trabajo que se desarrolla con personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Jóvenes de Tigre participaron de una jornada de voluntariado en el Refugio Municipal "Mama Antula", donde entregaron donaciones y conocieron el trabajo que el Municipio de Tigre desarrolla con personas en situación de extrema vulnerabilidad a través del Programa de Emergencia Invernal.

La iniciativa fue organizada por la Fundación Forge y contó con la participación de autoridades comunales, quienes acompañaron el recorrido por las instalaciones del refugio ubicado en el centro de la ciudad. Durante la actividad, los voluntarios entregaron abrigos, elementos de higiene personal y alimentos no perecederos.

Además de la entrega de insumos, los jóvenes recorrieron el espacio junto a integrantes de la Dirección de Juventud y mantuvieron un intercambio con las autoridades del refugio para conocer la realidad que atraviesan las personas alojadas y el funcionamiento del dispositivo municipal.

El subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina, destacó la importancia de la experiencia compartida. “Recibimos a jóvenes de todo Tigre, charlamos con ellos para ver cuáles son sus perspectivas a futuro y los interiorizamos en el Programa de Emergencia Invernal que ejecutamos desde el Municipio. Fue tan productivo para ellos como para nosotros ya que intercambiamos ideas y expusimos parte de lo que realizamos en este refugio”, expresó.

Una actividad solidaria como cierre de una capacitación

La jornada también marcó el cierre de un proceso de formación laboral impulsado por la Fundación Forge. Como parte de esa instancia, los participantes decidieron realizar una acción solidaria destinada a colaborar con personas en situación de calle.

Franco, uno de los voluntarios de El Talar, explicó: “Como forma de cierre de una capacitación laboral realizamos esta actividad de donación que consiste en la entrega de elementos para personas en situación de calle. El Refugio Municipal es ideal para la comunidad con menos recursos”.

La Fundación Forge, creada en 2005, desarrolla programas orientados a jóvenes de contextos vulnerables con el objetivo de fortalecer sus habilidades digitales, socioemocionales y laborales, favoreciendo su inserción en el mercado de trabajo.