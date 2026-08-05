San Isidro inició la renovación integral de la pileta del Campo de Deportes N°5 en Villa Adelina

El Municipio de San Isidro comenzó las obras de remodelación del natatorio ubicado en Villa Adelina. El proyecto incorpora una nueva cubierta, vestuarios, climatización, mejoras en la accesibilidad y la puesta en valor integral de las piscinas.

El Municipio de San Isidro puso en marcha la renovación integral del natatorio del Campo de Deportes N°5, en Villa Adelina, una obra que transformará el complejo con nuevas instalaciones, mejoras en la accesibilidad y un sistema de climatización que permitirá utilizar las piscinas durante todo el año.

La intervención busca modernizar uno de los espacios deportivos del distrito para brindar mayor comodidad, seguridad y mejores condiciones de uso a los vecinos que participan de actividades recreativas y deportivas.

Un natatorio completamente renovado

El proyecto contempla la construcción de un nuevo acceso sobre el predio ubicado en Perito Moreno 2500, con un sector de recepción y control de ingreso que organizará la circulación hacia las piscinas y los vestuarios.

Como parte de la obra también se construirán nuevos vestuarios de 180 metros cuadrados, equipados con sanitarios, duchas, guarda mochilas y acceso directo al área de las piletas, mejorando la experiencia de quienes utilizan el complejo.

Uno de los cambios más importantes será la instalación de una cubierta unificada de aproximadamente 1.000 metros cuadrados sobre ambas piscinas. La incorporación de un nuevo sistema de climatización e iluminación permitirá que el natatorio pueda utilizarse durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.

Mejoras en las piscinas y mayor accesibilidad

La renovación incluye la reparación integral de las dos piscinas mediante el sellado de fisuras, restauración del hormigón, nueva pintura de terminación y demarcación reglamentaria.

Además, se colocarán nuevas escaleras y un ascensor hidráulico que facilitará el acceso de personas con movilidad reducida, fortaleciendo las condiciones de accesibilidad del espacio deportivo.

Por otra parte, el municipio renovará la sala de máquinas ubicada en la parte posterior del predio. Allí se pondrán en funcionamiento los equipos de filtrado y bombeo existentes junto con nuevas calderas que trabajarán de manera alternada para optimizar el rendimiento y asegurar el correcto funcionamiento del natatorio.