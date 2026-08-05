La Provincia habilitó un asistente virtual para consultar y pagar infracciones desde el celular

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento un asistente virtual que permite consultar infracciones, acceder al acta original y descargar el cupón de pago desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La Provincia de Buenos Aires incorporó un nuevo asistente virtual que permite consultar infracciones de tránsito utilizando únicamente el DNI o la patente del vehículo. La herramienta, impulsada por el Ministerio de Transporte que conduce Martín Marinucci, también ofrece acceso al acta original de la infracción y la posibilidad de descargar el cupón de pago sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y puede utilizarse desde cualquier teléfono celular, computadora o dispositivo con acceso a internet. La iniciativa forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante la cartera provincial para agilizar la atención a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

"Nuestro compromiso es construir un Estado más cercano, moderno y transparente. La tecnología tiene que estar al servicio de las y los bonaerenses para simplificar trámites, brindar respuestas rápidas y garantizar un acceso sencillo a la información", afirmó el ministro Martín Marinucci.

El funcionario agregó: "Cada trámite que logramos simplificar es tiempo que le devolvemos a la gente. Queremos un Estado presente, que utilice la innovación para facilitar la vida cotidiana de los bonaerenses, sin resignar los controles que protegen la seguridad vial. Este asistente virtual va en ese camino: más accesibilidad, más transparencia y respuestas más rápidas para todos".

Cómo consultar las infracciones

El asistente permite conocer si existen infracciones registradas ingresando únicamente el DNI o la patente. Además, brinda acceso a la documentación vinculada a cada acta y permite descargar el cupón correspondiente para efectuar el pago.



Agendando el número de WhatsApp 221 309-5014 .

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Ingresando al enlace directo https://wa.me/5492213095014.



Escaneando el código QR disponible en los canales oficiales del Ministerio de Transporte.



Marinucci también destacó que "la seguridad vial no empieza únicamente en un operativo sobre una ruta. También se fortalece cuando el Estado brinda herramientas eficientes, transparentes y accesibles para que cada vecino pueda realizar sus trámites de manera simple, sin intermediarios y con información confiable".

Recomendación de seguridad

Desde el Ministerio recordaron que el asistente oficial nunca solicitará datos bancarios, claves personales ni códigos de verificación, por lo que recomendaron utilizar exclusivamente los canales oficiales y evitar compartir información sensible con contactos no verificados.

La incorporación del Asistente Virtual de Infracciones BA forma parte de la estrategia de transformación digital del organismo, con el objetivo de reducir los tiempos de gestión, mejorar la atención ciudadana y ofrecer herramientas que faciliten el acceso a los servicios públicos vinculados con la seguridad vial.