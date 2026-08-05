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Policiales / Tigre

Rincón de Milberg: el COT detuvo a un hombre tras el robo de una moto durante la madrugada

Las cámaras del COT permitieron detener a un sospechoso por el robo de una moto en Rincón de Milberg
El sistema de videovigilancia del Municipio de Tigre permitió seguir los movimientos del sospechoso desde el momento del hurto. El operativo terminó con la detención del hombre gracias al trabajo conjunto entre el COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Un hombre fue detenido en Rincón de Milberg luego de ser detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) mientras sustraía una motocicleta durante la madrugada. El seguimiento realizado desde la central de monitoreo permitió coordinar un operativo que culminó con su captura pocos minutos después.


Según informó el Municipio, los operadores advirtieron movimientos sospechosos y observaron al individuo llevándose el rodado a tiro por la vía pública. De inmediato, comenzaron a monitorear su recorrido y dieron aviso al móvil del COT más cercano.


La persecución continuó mediante las cámaras distribuidas en la zona hasta que el sospechoso abandonó la motocicleta e intentó escapar a pie. Sin embargo, fue interceptado a pocos minutos del hecho.


El procedimiento se llevó adelante con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró en la reducción del acusado.


Tras la detención, el hombre fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones vinculadas al hecho.

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