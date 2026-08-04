Vicente López sigue renovando el Centro Recreativo de Adultos Mayores

Vicente López puso en marcha la segunda etapa de las obras en el Centro Recreativo de Adultos Mayores, que incluye mejoras en los accesos, la fachada, la circulación interna y nuevos espacios verdes para uno de los principales predios destinados a personas mayores de la provincia.

Vicente López avanza con una nueva etapa de obras en el Centro Recreativo de Adultos Mayores, uno de los espacios exclusivos para personas mayores más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajos apuntan a mejorar los accesos, reorganizar la circulación interna y renovar distintos sectores del predio que recibe diariamente a más de 850 vecinos.

La segunda etapa de la renovación contempla el rediseño del ingreso principal, la incorporación de nuevos molinetes, la mejora del acceso destinado a ambulancias, la puesta en valor de la fachada y una reorganización del tránsito vehicular y de las zonas de estacionamiento. Además, se crearán nuevos espacios verdes para ampliar las áreas de recreación.

La intendenta Soledad Martínez recorrió el predio ubicado en Juan Carlos Cruz 225, junto al Paseo de la Costa, y supervisó el avance de los trabajos.

"Este es un lugar único en la Provincia de Buenos Aires. Hay muy pocos polideportivos exclusivamente para personas mayores y en Vicente López tenemos uno. Estamos llevando adelante la segunda etapa de la obra para mejorar los dos ingresos, ordenar las zonas de estacionamiento y el tránsito en las salidas, y sumar espacios verdes para que los adultos mayores puedan recrearse y pasar el día", expresó.

Más de 35 actividades para personas mayores

El Centro Recreativo está destinado a vecinos mayores de 60 años y ofrece más de 35 propuestas deportivas, recreativas y culturales. Entre ellas se encuentran natación, yoga, gimnasia, newcom, tenis, golf, ajedrez, tango, teatro, artesanías y cursos de idiomas.

Desde el municipio informaron que todas las actividades continuarán desarrollándose normalmente durante el avance de las obras.

Una renovación iniciada en 2025

La intervención forma parte de un plan integral de modernización del predio. En agosto de 2025 se inauguró la primera etapa, que incorporó nuevos espacios con aulas, vestuarios, biblioteca, buffet, áreas de servicio y un Salón de Usos Múltiples completamente renovado.

"Vicente López hace tiempo que es una ciudad amigable con las personas mayores. Nuestras políticas deportivas, culturales y de espacio público tienen siempre el criterio de acompañarlas y garantizar que puedan disfrutar de espacios accesibles y de calidad", sostuvo la intendenta.

La renovación del centro se enmarca en la política municipal de promoción del deporte y la vida activa. En ese contexto, Vicente López fue distinguida como Ciudad Americana del Deporte 2026 por ACES, reconocimiento otorgado a ciudades que impulsan el deporte como una prioridad de gestión.

Al finalizar la recorrida, Soledad Martínez afirmó: "En una provincia que cada vez abandona más a sus vecinos, nosotros seguimos apostando por espacios de calidad en los que puedan hacer deporte, participar de talleres y disfrutar de actividades culturales. Este lugar es único y es para los vecinos de Vicente López".