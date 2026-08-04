En el Día de Tigre, Julio Zamora vinculó la gesta de Liniers con los desafíos actuales del distrito

En el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers, el Municipio de Tigre realizó un acto en el Museo de la Reconquista. El intendente Julio Zamora destacó la importancia de la unidad, la memoria histórica y el compromiso para continuar el desarrollo del distrito.

TIGRE. El municipio conmemoró el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers, acontecimiento que dio origen al actual Día de Tigre, con una ceremonia realizada en el Museo de la Reconquista. Durante el acto, el intendente Julio Zamora destacó la importancia de preservar la memoria histórica y sostuvo que el distrito debe continuar avanzando con obras y políticas de desarrollo para la comunidad.

"Estamos para trabajar por Tigre; nos interesa nuestro distrito y seguir transformando la comunidad porque todavía tenemos mucha obra por delante", expresó el jefe comunal al cerrar la ceremonia.

El intendente remarcó que la conmemoración trasciende el recuerdo de un episodio histórico y representa un mensaje para el presente del distrito.

"Es tomar ese hecho histórico como un motivo para que sigamos transformando Tigre, para que lo hagamos en unidad, para dar cuenta de que no todo se logra fácil, sino con sacrificio, con entrega, con voluntad, tratando de unir a todos los vecinos en pos de una causa común de nuestra historia", afirmó.

Además, señaló que la llegada de Liniers en 1806 fue un punto de inflexión para el proceso independentista argentino.

"Realmente fue un día muy emotivo, un hito para nuestra comunidad. Como dijimos durante el evento, este hecho marcó un punto de partida hacia nuestra independencia. De alguna manera, esa gesta permitió comprender que nos podíamos defender por nosotros mismos. Creo que ese fue el escenario que hizo posible que luego llegaran la Revolución de Mayo y, finalmente, el 9 de Julio con la declaración de nuestra independencia", sostuvo.

Homenajes por el Día de Tigre

La actividad, organizada junto al Instituto de Estudios Históricos de Tigre, comenzó en la Plaza Daniel M. Cazón, donde se descubrió una placa conmemorativa por los 220 años del desembarco y se colocó una ofrenda floral en el monolito que recuerda aquel episodio.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Museo de la Reconquista, donde rindieron homenaje ante el busto de Santiago de Liniers mediante una nueva ofrenda floral y entonaron el Himno Nacional Argentino.

Del acto también participaron estudiantes de la Escuela de Educación Primaria N.º 6 "Bartolomé Mitre" y de la Escuela de Educación Secundaria N.º 9 "Marco Sastre", quienes portaron la bandera de ceremonia y actuaron como escoltas.

La convocatoria a trabajar en unidad

Durante la ceremonia también tomó la palabra la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien destacó el significado de la fecha para la identidad local.

"Hoy conmemoramos los 220 años del desembarco de Santiago de Liniers, una fecha histórica para todos los tigrenses. Recordamos su llegada a Tigre y también a nuestros vecinos y vecinas que se unieron a las tropas para defender lo que es nuestro territorio. Hoy Tigre tiene enormes desafíos; hemos logrado mucho y todavía tenemos mucho por hacer. Estoy convencida de que vamos a poder alcanzar esos desafíos y todo lo que nos propongamos en el futuro, siempre que trabajemos en unidad, como lo hicieron aquellas tropas junto a Santiago de Liniers", manifestó.

La ceremonia también incluyó un mensaje del padre José Luis "Cote" Quijano y una reseña histórica a cargo de la presidenta del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, quien resaltó el valor de la fecha para la comunidad.

"Es un día de todos, por eso tenemos que recordarlo y festejarlo. Lo importante es tomar la historia como nuestra base. Si bien no es la fecha de fundación de Tigre, sí representa el hecho histórico más importante de nuestra ciudad. Hoy lo conmemoramos, como todos los años, con un acto que contó con una gran concurrencia; eso demuestra que es una fecha que nos toca a todos y que llevamos en el corazón", expresó.

Una fecha emblemática para el distrito

El 4 de agosto de 1806 recuerda el desembarco de Santiago de Liniers en el entonces Puerto de Las Conchas, episodio que permitió organizar la Reconquista de Buenos Aires tras la primera invasión inglesa.

La fecha fue instituida como Día de Tigre mediante la Ordenanza Municipal N.º 1998/55, promulgada por el Decreto N.º 3480/55, y desde entonces forma parte de las celebraciones oficiales del distrito como uno de los acontecimientos históricos más representativos de su identidad.