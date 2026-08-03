Las familias volvieron a ajustar gastos y el consumo mostró una nueva baja

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que el consumo de los hogares cayó 1% interanual en junio y 1,6% respecto de mayo. Aunque la inflación siguió desacelerándose, el ingreso disponible aún no logra sostener una recuperación del gasto.

El Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en junio una caída interanual del 1%, marcando un freno a los dos meses consecutivos de crecimiento que había mostrado el consumo de los hogares. En la comparación desestacionalizada frente a mayo, el retroceso fue del 1,6%, reflejando un nuevo debilitamiento de la demanda.

El informe señala que el indicador retomó la tendencia negativa observada durante el primer trimestre del año y que, aun con una inflación en desaceleración, el nivel de consumo continúa siendo bajo en términos históricos.

Durante junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 1,9% mensual, la menor variación desde agosto de 2025. Sin embargo, la inflación acumuló un 33,5% interanual, mientras que los ingresos reales de los hogares todavía no logran recuperar el terreno perdido frente al período de mejora registrado en 2025.

La desaceleración de la inflación aún no alcanza

Desde la CAC sostuvieron que la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria será un factor determinante para fortalecer el ingreso de las familias y, con ello, impulsar nuevamente el consumo.

El informe advierte que, si bien la menor inflación redujo parcialmente la presión sobre el poder adquisitivo, el ingreso disponible continúa mostrando una caída interanual, lo que limita la capacidad de gasto de los hogares.

Qué rubros crecieron y cuáles registraron las mayores caídas

Entre los sectores analizados, indumentaria y calzado registró una baja estimada del 4,6% interanual.

El rubro transporte y vehículos mostró una caída del 7,4%, influida por un descenso del 17,9% en el patentamiento de automóviles.

También recreación y cultura retrocedió un 8,1%, en un contexto donde muchas familias siguen postergando gastos vinculados al ocio.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos fue el sector con mejor desempeño, al crecer un 9,4% interanual, impulsado principalmente por un aumento del 18,5% en la demanda de energía eléctrica.

El resto de los rubros presentó una disminución promedio del 2%, mientras que el nivel general de consumo permaneció en valores similares a los registrados en junio de 2019, antes de la pandemia.

Además, la CAC recordó que el consumo de bienes de alta rotación había registrado en mayo una baja interanual del 1,6%, aunque mostró una mejora mensual desestacionalizada del 1,7% respecto de abril.

El crédito también genera interrogantes

Respecto del financiamiento, la entidad indicó que durante 2026 comenzó a observarse un retroceso gradual en el uso de tarjetas de crédito, préstamos personales y préstamos prendarios.

En cambio, el crédito hipotecario mantiene una evolución positiva, aunque con un ritmo más moderado que en los meses anteriores.

Para la CAC, el estancamiento del consumo de bienes durables abre interrogantes sobre cuál será el principal motor de la recuperación en los próximos meses. En ese escenario, consideró que una menor morosidad y una recuperación del crédito serán claves para reactivar la demanda de vehículos, electrodomésticos e inmuebles.