San Isidro: una persona fue atropellada en la Panamericana y el operativo provocó largas demoras

Un siniestro ocurrido en el kilómetro 20 de la Panamericana, a la altura de San Isidro, obligó al corte de tres carriles. La víctima fue trasladada al Hospital de San Isidro y el tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires registró importantes demoras.

La autopista Panamericana registró este lunes por la mañana un importante operativo de emergencia en el partido de San Isidro luego de que una persona fuera atropellada en el kilómetro 20, sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El hecho provocó el corte de tres carriles y generó una congestión vehicular que superó los 10 kilómetros.

De acuerdo con la información difundida, la víctima intentaba cruzar la autopista a pie cuando fue embestida por un vehículo. El siniestro ocurrió a la altura del cruce con la avenida Márquez.

Tras el impacto, intervinieron efectivos de la Policía bonaerense junto con personal de Autopistas del Sol, quienes montaron un operativo para asistir a la persona herida y preservar el lugar del hecho mientras avanzaban las tareas correspondientes.

La víctima fue trasladada al Hospital de San Isidro, donde ingresó con pronóstico reservado.

Como consecuencia del procedimiento, tres carriles permanecieron restringidos al tránsito, lo que derivó en largas filas de vehículos y demoras superiores a los 10 kilómetros para quienes circulaban en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.