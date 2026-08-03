Provincia reforzó los controles viales en vacaciones de invierno: fiscalizaron más de 24 mil vehículos

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires presentó el balance de los operativos desplegados durante el receso invernal. Hubo controles de alcoholemia, fiscalización del transporte de pasajeros y cargas, además de infracciones por documentación irregular y exceso de peso.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informó el resultado de los operativos especiales realizados durante las vacaciones de invierno, período en el que fueron controlados 24.229 vehículos entre particulares, unidades de pasajeros y camiones en rutas, corredores turísticos, terminales de ómnibus y accesos estratégicos del territorio bonaerense.

El despliegue tuvo como objetivo reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y fiscalizar tanto el tránsito como el transporte de pasajeros y de cargas durante una de las etapas de mayor movimiento en las rutas provinciales.

Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, sostuvo: "Nuestra responsabilidad es cuidar la vida de quienes transitan por las rutas bonaerenses. Por eso reforzamos los controles durante las vacaciones de invierno: cada operativo que realizamos es una herramienta concreta para prevenir siniestros y hacer cumplir las normas que salvan vidas".

Alcoholemia, licencias retenidas y documentación irregular

Los agentes de Seguridad Vial inspeccionaron 22.873 vehículos y realizaron 22.284 pruebas de alcoholemia. Como resultado, detectaron 276 conductores con alcohol en sangre, quienes fueron sancionados de acuerdo con la legislación de Alcohol Cero vigente en la provincia.

Además, durante los controles se confeccionaron 841 actas de infracción, se retuvieron 641 licencias de conducir, se detectaron cuatro Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV) falsas y tres licencias de conducir presuntamente apócrifas.

Controles al transporte de pasajeros y cargas

En paralelo, la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte Terrestre intensificó las inspecciones sobre el transporte de pasajeros y de cargas.

En el caso del transporte de pasajeros fueron controladas 1.356 unidades y se labraron 135 actas de infracción, con multas que en conjunto superan los 950 millones de pesos, además de reforzar las acciones contra el transporte ilegal.

Respecto del transporte de cargas, los operativos alcanzaron a 123 vehículos, con 26 actas de infracción y la detección de 108.400 kilos de exceso de peso, una infracción que incrementa el riesgo de siniestros viales y acelera el deterioro de la infraestructura vial.

Operativos en distintos puntos de la Provincia

Los procedimientos se desarrollaron en rutas nacionales y provinciales, terminales de ómnibus y accesos estratégicos de municipios como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Azul, Tandil, Junín, Campana, Cañuelas, Berazategui, Avellaneda, Quilmes, Tigre, Bragado, Olavarría, Navarro, Salto y Brandsen, entre otras localidades.

Al presentar el balance, Marinucci afirmó: "Vamos a seguir fortaleciendo la presencia del Estado en las rutas bonaerenses porque la prevención salva vidas. Cada control que realizamos es una decisión para cuidar a quienes viajan, combatir el transporte ilegal y construir una circulación más segura para todos".