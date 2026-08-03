Después del subcampeonato, la Selección argentina prepara su regreso ante el público local

La AFA trabaja en la organización de la próxima fecha FIFA y analiza disputar tres amistosos entre fines de septiembre y principios de octubre. El plan contempla dos encuentros en China y uno en Buenos Aires para que el equipo de Lionel Scaloni vuelva a presentarse ante el público argentino tras el Mundial 2026.

La Selección argentina podría volver a jugar en el país durante la próxima ventana de amistosos internacionales de la FIFA. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza disputar un encuentro en Buenos Aires entre fines de septiembre y comienzos de octubre, en lo que sería el primer partido del equipo de Lionel Scaloni frente a sus hinchas después del subcampeonato logrado en el Mundial 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la intención de la dirigencia es aprovechar la ventana internacional comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que las selecciones pueden disputar hasta cuatro compromisos.

La planificación que se encuentra bajo evaluación contempla tres amistosos: dos en China y uno en territorio argentino. Aunque todavía no fueron confirmados ni los rivales ni las fechas, la posibilidad de jugar en Buenos Aires busca concretar el esperado reencuentro del plantel con el público local.

Ese regreso todavía no se produjo para buena parte del plantel. Tras la derrota frente a España en la final del Mundial disputada el 19 de julio en Nueva Jersey, varios futbolistas emprendieron viaje directamente hacia sus clubes o lugares de residencia sin regresar al país.

Entre ellos estuvieron el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes viajaron a Miami. También continuaron su itinerario Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

El resto de la delegación regresó a la Argentina el 20 de julio, cuando el plantel arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fue recibido por una multitud de hinchas que se acercó para expresar su reconocimiento por la campaña realizada en la Copa del Mundo.

La llegada estuvo acompañada por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción "Muchachos", convertida en un símbolo de la Selección durante los últimos años. Sin celebraciones oficiales, el recibimiento reflejó el respaldo de miles de fanáticos al equipo conducido por Scaloni, que alcanzó una nueva final mundialista.