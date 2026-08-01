Don Torcuato: una moto cruzó en rojo, atropelló a una mujer y quedó todo registrado por las cámaras del COT

Una mujer resultó herida luego de que un motociclista no respetara el semáforo en la intersección de Marcelo T. de Alvear y Ruta 202, en Don Torcuato. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron el siniestro y permitieron activar rápidamente el operativo de asistencia.

Una mujer resultó herida luego de ser embestida por una motocicleta que cruzó un semáforo en rojo en Don Torcuato. El siniestro ocurrió en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Ruta 202, donde las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el momento del impacto y permitieron activar de inmediato el operativo de emergencia.

La víctima fue atropellada cuando caminaba por la zona, mientras que el motociclista circulaba por Ruta 202 y no respetó la señal lumínica. Como consecuencia del choque, ambos cayeron sobre el asfalto.

Tras detectar el siniestro en tiempo real, los operadores de la central de monitoreo dieron aviso a los equipos de emergencia. Hasta el lugar llegaron agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

Los profesionales asistieron tanto a la peatona como al conductor de la moto en el lugar del hecho. Luego de recibir atención médica, ambos se retiraron por sus propios medios.

Desde el Municipio destacaron que el sistema de videovigilancia permitió detectar rápidamente el episodio y coordinar la respuesta de los servicios de emergencia.