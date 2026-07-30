San Fernando refuerza operativos por alerta naranja de tormentas y pide extremar los cuidados

Ante la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio de San Fernando reforzó los trabajos preventivos y puso en marcha un operativo con distintas áreas para responder a posibles emergencias, además de difundir recomendaciones para reducir riesgos.

El Municipio de San Fernando puso en marcha un operativo especial de prevención luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera una alerta naranja por fuertes tormentas que afectarán a la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.

El pronóstico anticipa lluvias intensas con acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros en períodos cortos, acompañadas por actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 75 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, el gobierno local reforzó las tareas de mantenimiento y limpieza del sistema hidráulico, con trabajos sobre desagües, conductos y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Además, dispuso un operativo de emergencia que involucra a Obras Públicas, Espacios Verdes, Higiene Urbana, el Centro de Operaciones con Cámaras de Seguridad, Protección Ciudadana, Defensa Civil, Salud Pública, junto con la colaboración de Bomberos y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Recomendaciones para los vecinos

Desde el Municipio solicitaron a la comunidad colaborar con medidas preventivas para minimizar riesgos durante el temporal.

Entre las principales recomendaciones se encuentran sacar los residuos únicamente entre las 19 y las 21 horas (excepto los sábados), evitar dejarlos en la vía pública fuera del horario establecido y mantener limpias las rejillas y sumideros para favorecer el drenaje del agua.

También aconsejan retirar de balcones, ventanas y espacios abiertos macetas, tendederos y otros objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento.

En cuanto a la seguridad eléctrica, se recomienda no conectar artefactos que hayan estado en contacto con el agua y evitar tocar columnas de alumbrado, cajas eléctricas o cables que puedan representar un peligro.

Precauciones para quienes circulen en vehículos

El Municipio también pidió extremar los cuidados al conducir durante las lluvias. Entre las recomendaciones figuran utilizar siempre el cinturón de seguridad, reducir la velocidad, mantener encendidas las luces de posición y recordar que el pavimento mojado disminuye la adherencia y aumenta la distancia de frenado.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil llamando al 103.