ANSES aumenta 1,89% las jubilaciones y confirma un bono de $70.000 para haberes mínimos en agosto

ANSES informó que desde agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 1,89% por la actualización de la fórmula de movilidad. Además, quienes perciban la jubilación mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000, mientras que también se actualizarán la AUH y las asignaciones familiares.

ANSES confirmó que en agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán un incremento del 1,89%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio difundido por el INDEC.

Además del aumento, el organismo anunció que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000, con el objetivo de reforzar sus ingresos.

Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $419.775,93 y, sumando el bono, el monto total a cobrar será de $489.775,93.

Quienes perciban haberes superiores al mínimo también recibirán un refuerzo proporcional hasta completar esa suma de $489.775,93.

Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $335.820,74 y, con el bono de $70.000, el total será de $405.820,74.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a $293.843,15, mientras que con el bono extraordinario sus beneficiarios percibirán $363.843,15.

Nuevos montos de la AUH y asignaciones familiares

La actualización también alcanza a las prestaciones familiares.



Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.848.

$150.848.

AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173.

$491.173.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $75.433.



Desde ANSES indicaron que todas las prestaciones serán abonadas de acuerdo con el calendario habitual de pagos correspondiente a agosto.