El Talar celebró su 91° aniversario con homenajes, actividades y una multitud en la plaza central

La localidad de El Talar conmemoró un nuevo aniversario con una jornada en la plaza Hipólito Yrigoyen que reunió a instituciones, emprendedores, artistas y familias. Durante el encuentro, el Municipio de Tigre homenajeó a veteranos de Malvinas y distinguió a vecinos por su aporte a la comunidad.

El Talar celebró su 91° aniversario con una jornada que reunió a cientos de vecinos en la plaza Hipólito Yrigoyen, donde hubo espectáculos, actividades recreativas, feria de emprendedores y reconocimientos a personas e instituciones que forman parte de la historia de la localidad.

La celebración contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien acompañó las distintas propuestas organizadas para las familias durante las vacaciones de invierno.

"Nos encontramos en esta hermosa plaza celebrando el 91° aniversario de El Talar, junto a las instituciones, los vecinos y las vecinas de la ciudad. Como ya es tradición en Tigre, vivimos este encuentro en comunidad, reconociendo la historia de esta localidad y homenajeando a los vecinos pioneros que apostaron por este lugar cuando era solo una promesa, así como también a nuestros héroes y soldados de Malvinas", expresó la funcionaria.

Además, agregó: "Para nosotros es muy importante celebrar un nuevo aniversario, valorar todo el recorrido y la historia de El Talar para seguir construyendo comunidad. En un momento difícil para muchas familias, ver a los vecinos disfrutando de la plaza, compartiendo este encuentro y a los chicos viviendo las vacaciones de invierno con alegría nos llena de felicidad y nos impulsa a seguir trabajando para que El Talar continúe creciendo".

Reconocimiento a la historia y a quienes construyen la identidad local

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el homenaje a los héroes de Malvinas oriundos de El Talar, además del reconocimiento a vecinos y vecinas que, a lo largo de los años, realizaron un aporte destacado al crecimiento y la identidad de la localidad.

Entre los distinguidos estuvo José Alberto, quien recordó su historia de vida en el barrio.

"Es un lujo este reconocimiento la verdad. Tengo 87 años y llegué a El Talar cuando tenía 10; desde entonces, nunca más me fui. Hice la primaria acá y la secundaria en San Fernando, porque en ese momento no había escuela en la localidad. Después, por razones laborales, pasé mucho tiempo en Tigre: trabajé en el viejo Hospital de Tigre como chofer de ambulancia. Esa fue mi tarea, pero siempre viví en El Talar. La verdad que es un honor estar hoy en el 91° aniversario y, además, recibir este reconocimiento como vecino destacado".

Instituciones, emprendedores y actividades para toda la familia

La jornada también permitió visibilizar el trabajo de instituciones locales, que instalaron stands para acercar sus propuestas a la comunidad. A su vez, la Feria Origen Tigre reunió a emprendedores del distrito que ofrecieron productos elaborados localmente, impulsando la economía regional.

Desde la Biblioteca y Centro Cultural El Talar, la vecina Eve valoró la continuidad de la celebración.

"Hoy estamos acá, representando a la Biblioteca y Centro Cultural El Talar, en el 91° aniversario de la localidad. Estamos muy contentos de participar de esta celebración, que se realiza desde hace muchos años y que, por suerte, sigue creciendo: cada vez convoca a más vecinos y se disfruta muchísimo. Es una fiesta hermosa, porque participan familias enteras, chicos y grandes. Nosotros también nos sumamos con actividades para los más chicos, que las disfrutan un montón".

La propuesta se completó con espectáculos artísticos, actividades recreativas y la participación de organizaciones intermedias, en una nueva edición de un festejo que puso en valor la historia, la identidad y el compromiso de la comunidad de El Talar.