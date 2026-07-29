La CGT convocará a un plan de lucha nacional por la crisis educativa.

La central obrera presentará el próximo lunes un plan de lucha nacional encabezado por sus sindicatos docentes, con medidas de fuerza y movilizaciones durante agosto en reclamo de mejoras salariales y mayor inversión en el sistema educativo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunciará el próximo lunes un plan de lucha nacional impulsado por sus gremios docentes que incluirá medidas de fuerza, movilizaciones y distintas acciones de protesta durante todo agosto. La decisión responde, según la central sindical, al deterioro salarial del sector y a la falta de inversión pública en el sistema educativo.

La presentación se realizará a las 14 en la histórica sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, durante una conferencia de prensa encabezada por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, junto a integrantes del Consejo Directivo Nacional y los dirigentes de los sindicatos docentes que integran la central.

La convocatoria llega luego de que CTERA, que forma parte de la CTA de los Trabajadores, confirmara un paro nacional para el próximo lunes, en el marco del conflicto que atraviesa el sector educativo.

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y responsable de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, explicó los motivos de la decisión. "Tomamos la decisión ante la crisis prolongada del sistema producto del abandono del Gobierno nacional", afirmó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El dirigente también sostuvo que las autoridades del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Educación son "buenas personas, escuchas", aunque remarcó que "no resuelven los problemas que atañen al futuro de todos los alumnos".

Reclamos por salarios y presupuesto

A través de un comunicado, la CGT advirtió que el sistema educativo atraviesa una grave situación tanto en materia salarial como presupuestaria. Según la central, la falta de inversión pública derivó en una crisis que coloca a la Argentina entre los países con peores indicadores educativos.

Durante la conferencia del lunes se dará a conocer el cronograma de medidas que se desarrollará a lo largo de agosto en establecimientos educativos de distintas provincias, incluyendo protestas, movilizaciones y otras acciones sindicales.

La CGT profundiza su estrategia de confrontación

La ofensiva de los gremios docentes se enmarca en una estrategia más amplia de la CGT, que en las últimas semanas decidió intensificar las acciones contra la administración del presidente Javier Milei.

Sin canales de diálogo consolidados con el Gobierno nacional tras la sanción de la reforma laboral en febrero, la conducción cegetista apuesta a una serie de protestas escalonadas con el objetivo de visibilizar, según sostienen, la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos de los trabajadores y la situación que atraviesa el sistema educativo.