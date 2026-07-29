Escobar: detuvieron a un prófugo con pedido de captura por homicidio y robo agravado tras una persecución

La detención se produjo en el barrio Nuevo Maschwitz, en Ingeniero Maschwitz, luego de una persecución iniciada por efectivos de la Policía Municipal de Escobar. El sospechoso tenía pedidos de captura por homicidio y robo agravado y durante el procedimiento fue hallada un arma de fuego.

Un hombre que tenía pedidos de captura vigentes por causas de homicidio y robo agravado fue detenido por la Policía Municipal de Escobar tras una persecución desarrollada en el barrio Nuevo Maschwitz, en la localidad de Ingeniero Maschwitz. Durante el operativo también fue secuestrada un arma de fuego que habría sido descartada durante la fuga.

El procedimiento comenzó mientras efectivos municipales patrullaban la zona y observaron a dos hombres que caminaban con actitud sospechosa, inspeccionando los paredones de distintas viviendas. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga a pie.

Los agentes iniciaron una persecución y solicitaron refuerzos a través de la red de comunicaciones. En el operativo participaron efectivos del Interceptor Táctico de la Policía Municipal y del Comando de Patrullas.

Intentó agredir a los policías

Según informó el portal Pilar a Diario, uno de los sospechosos intentó ocultarse en el patio de una vivienda. Durante la intervención habría intentado agredir físicamente a los efectivos, los amenazó y realizó movimientos hacia la cintura que fueron interpretados como una posible extracción de un arma.

Ante esa situación, el personal utilizó un dispositivo de letalidad reducida Byrna SD, efectuando disparos dirigidos a las extremidades inferiores para inmovilizar al hombre y concretar su aprehensión.

El segundo sospechoso logró escapar y era intensamente buscado.

Tenía pedidos de captura desde 2021

Tras identificar al detenido, las autoridades comprobaron que registraba dos pedidos de captura activos. Uno correspondía a una causa por homicidio ocurrida en diciembre de 2020 y el otro a un robo calificado cometido en el partido de Pilar.

Además, se verificó que la Justicia de San Isidro había librado una orden de captura en septiembre de 2021, la cual permanecía vigente al momento de su detención.

Durante la inspección del lugar, los efectivos encontraron sobre una senda peatonal un arma de fuego calibre .22 con una munición en recámara. Los investigadores presumen que habría sido descartada durante la huida.

El detenido fue trasladado a la comisaría Escobar 1ª, donde quedó a disposición de la Justicia. La investigación continuará para determinar su situación procesal tanto por las causas previas como por los hechos ocurridos durante el procedimiento.