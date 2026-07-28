Colegios privados bonaerenses: aprobaron nuevos aranceles para agosto y septiembre

La Provincia de Buenos Aires autorizó una actualización de los aranceles para los colegios privados con aporte estatal. El incremento será del 5,5% en agosto y del 2,5% en septiembre, mientras que desde AIEPA advirtieron que la medida no alcanza para cubrir el aumento de los costos del sector.

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la Provincia de Buenos Aires tendrán nuevos valores desde agosto y volverán a actualizarse en septiembre, luego de que la Dirección General de Cultura y Educación autorizara un incremento del 5,5% para el primer mes y del 2,5% para el segundo.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la actualización representa una suba acumulada del 8,1% durante el bimestre respecto del cuadro tarifario vigente hasta el momento.

La medida alcanza a los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes estatales y busca atender parte de los costos de funcionamiento de las instituciones.

Sin embargo, desde la entidad que nuclea a los institutos privados señalaron que la autorización resulta insuficiente frente al incremento de los gastos que afronta el sector.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, sostuvo: "no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones. Esos costos extras deben ser financiados con recursos de los institutos, sobre todo en un contexto donde el sector tiene dificultades con la morosidad en el pago de cuotas, reducción de la matrícula por el descenso de la natalidad, mayores erogaciones por el mantenimiento de los edificios escolares, problemas financieros por aumentos salariales cuyos incrementos de aranceles no fueron autorizados en el momento correspondiente, entre otras cuestiones".

AIEPA advirtió sobre la situación del sector

Desde la entidad también indicaron que mantienen reuniones con las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones para abordar las dificultades que atraviesan los establecimientos.

En ese sentido, señalaron: "estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido".

Los nuevos cuadros tarifarios establecen los montos máximos que podrán cobrar los colegios de acuerdo con el porcentaje de aporte estatal que recibe cada institución para los distintos niveles educativos.

Falta en el material fuente el cuadro con los valores máximos por nivel educativo. Puede incorporarse al final de la nota cuando esté disponible.