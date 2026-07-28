Las ventas de naftas y gasoil siguen en retroceso: junio cerró con una baja del 2,9%

Las ventas de naftas y gasoil registraron una nueva caída en junio, según un informe elaborado con datos oficiales de la Secretaría de Energía. El mercado acumula cinco meses consecutivos de retroceso y el primer semestre de 2026 mostró el menor volumen de consumo desde 2021.

Las ventas de combustible en Argentina volvieron a retroceder durante junio y acumularon cinco meses consecutivos de caída interanual, de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de datos de la Secretaría de Energía.

Durante el sexto mes del año se comercializaron 1.331.423 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representó una baja del 2,9% respecto de junio de 2025 y un descenso del 6,2% frente a mayo.

El informe señala que esta nueva contracción consolida la quinta disminución consecutiva en la comparación interanual del mercado de combustibles.

La baja alcanzó tanto a las naftas como al gasoil

Las naftas, que concentraron el 56% del volumen total vendido, registraron una caída interanual del 1,9%.

En tanto, las ventas de gasoil descendieron 4,2%. Dentro de ese segmento, el gasoil común fue el más afectado, con una retracción del 8,9%, mientras que el gasoil Premium mostró un crecimiento del 4,0%, lo que permitió amortiguar parcialmente la caída general.

YPF mantuvo el liderazgo del mercado

En el reparto por empresas, YPF conservó la mayor participación con el 55,1% de las ventas nacionales. Detrás se ubicaron Shell, con el 22,5%, y Axion, con el 12,0%.

Pese a mantener el liderazgo, las ventas de YPF también retrocedieron. Según el informe, la petrolera registró una disminución interanual del 1,6%.

Solo cuatro provincias lograron crecer

El comportamiento territorial mostró un escenario mayormente negativo. Solo cuatro jurisdicciones incrementaron sus ventas respecto de junio del año pasado:



Neuquén: +7,7%

+7,7%

Entre Ríos: +1,3%

+1,3%

Tierra del Fuego: +0,5%

+0,5%

Mendoza: +0,4%



En contraste, 19 provincias registraron caídas interanuales. Las más pronunciadas fueron:



Salta: -11,3%

-11,3%

Formosa: -9,3%

-9,3%

La Rioja: -8,0%



El semestre cerró en el nivel más bajo desde 2021

Entre enero y junio de 2026, las ventas de combustible alcanzaron 8,21 millones de metros cúbicos, cifra que representa una disminución del 1,3% respecto del mismo período del año anterior.

De acuerdo con Politikon Chaco, este volumen acumulado constituye el menor registro para un primer semestre desde 2021, reflejando que el consumo de combustibles continúa sin recuperar los niveles de años anteriores.